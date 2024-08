В первом футбольном матче сезона, Джорджия Тех удивляет десятую команду Флорида, вызывая значительный шок.

Семениолы, возглавляемые старшим переводным квотербеком DJ Uiagalelei, стремительно продвинулись по полю в первой атаке, преодолев 75 ярдов за примерно 4 минуты и забив тачдаун, завершив его трюковым розыгрышем для успешной двухочковой конверсии.

Георгиан Тек retiалировал своей собственной впечатляющей тачдаун-атакой, преодолев 79 ярдов за всего 3,5 минуты. Во втором квартале Georiga Tech вырвалась вперед, благодаря изнурительной 14-игрушечной, 75-ярдной тачдаун-атаке, которая заняла около 8 минут игрового времени.

Кикер Флориды Райан Фитцджеральд сравнял счет на перерыве впечатляющим 59-ярдовым филд-голом, который еле-еле перелетел через перекладину. В честь этого Фитцджеральд порадовал публику в Дублине, исполнив танец в стиле ирландского бойца MMA Конора Макгрегора.

Остаток третьего квартала прошел без голов. Georiga Tech снова вырвалась вперед на первой игре четвертого квартала, забив тачдаун с 1-ярдовым беговым пробегом от раннинбека Джамала Хейнса. Флорида Стейт быстро ответила тачдаун-атакой, сравняв счет 21-21.

Georiga Tech в основном полагалась на свою беговую игру на протяжении всей игры, сжигая последние 6,5 минут до финального филд-гола Айдана Бира с 44 ярдов, когда часы показали ноль.

Атмосфера suggered, что Флорида Стейт имела преимущество на протяжении большей части матча, но неожиданный исход оставил страстную публику в шоке.

Большая волна фанатов FSU совершила поездку в Дублин. Семениолы надеялись вернуться после разочаровывающей кампании прошлого года, когда команда не попала в плей-офф колледжного футбола, несмотря на безупречный сезон и победу в чемпионате ACC.

Исключение команды из плей-офф было обосновано комитетом по выбору, который указал на то, что сезонная травма звездного квотербека ФСУ Джордана Трейвиса в ноябре фундаментально изменила потенциал команды в плей-офф. Трейвис затем перешел в НФЛ, где был выбран Нью-Йорк Джетс во время межсезонья.

С расширением плей-офф до 12-командного формата в этом сезоне случаи, когда безупречные команды крупных конференций обходятся без плей-офф, останутся в прошлом.

Более 25 000 фанатов совершили поездку на игру, мероприятие, которое, по оценкам спонсора игры Aer Lingus, должно внести €115 миллионов в местную экономику.

Эта игра в Дублине стала шестой с 2012 года, когда в Ирландии проводились матчи колледжного футбола.

Стадион Aviva примет Иова Стейт против Канзас Стейт в следующем году и Питтсбург против Висконсин в 2027 году.

