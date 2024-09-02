- В первой половине года в Тюрингии на дорогах произошло 36 смертельных случаев.

За первые шесть месяцев текущего года в Тюрингии отмечено значительное снижение дорожно-транспортных происшествий. Статистическое управление сообщает, что в результате ДТП погибли 36 человек, что на 16 человек меньше, чем за тот же период 2023 года. Кроме того, общее количество аварий сократилось на 108 и составило 24 207. В результате, около 3515 человек получили ранения, что на 287 меньше, чем в первой половине прошлого года.

Правительство земли приписывает это значительное улучшение безопасности на дорогах своей сосредоточенности на улучшении инфраструктуры транспорта и связи, например, установке большего числа светофорных систем и улучшении покрытия мобильной сети для экстренных служб. Кроме того, снижение дорожно-транспортных происшествий привело к меньшей нагрузке на службы здравоохранения в случае чрезвычайных ситуаций, что привело к более быстрым срокам реагирования на не связанные с дорожным движением инциденты.

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