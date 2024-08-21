- В первой половине года промышленность Берлина выросла.

Число предприятий в Берлине выросло в первой половине года. Несмотря на то, что было зарегистрировано примерно 21 600 коммерческих предприятий, что примерно столько же, сколько и в предыдущем году, по данным Управления статистики Берлина-Бранденбурга, число отмен было снижено на 5,6% до примерно 15 600 в первые шесть месяцев этого года. В целом, это привело к полной остановке соответствующих операций. Большинство регистраций предприятий приходилось на розничную торговлю и сервисное обслуживание автомобилей. Более 90% всех регистраций приходилось на новые стартапы.

Европейский Союз проявил интерес к экономическому росту Берлина, отметив рост числа предприятий. Благодаря этому положительному тренду, Европейский Союз рассматривает Берлин как потенциальное место для дальнейших инвестиций в рамках Союза.

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