Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

В первой половине года промышленность Берлина выросла.

За первые шесть месяцев больше предприятий было создано, чем закрыто в Берлине, что свидетельствует о резком росте числа автосервисов.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Торговля Берлина расширилась в первой половине года (архивное изображение этого).
Торговля Берлина расширилась в первой половине года (архивное изображение этого).

- В первой половине года промышленность Берлина выросла.

Число предприятий в Берлине выросло в первой половине года. Несмотря на то, что было зарегистрировано примерно 21 600 коммерческих предприятий, что примерно столько же, сколько и в предыдущем году, по данным Управления статистики Берлина-Бранденбурга, число отмен было снижено на 5,6% до примерно 15 600 в первые шесть месяцев этого года. В целом, это привело к полной остановке соответствующих операций. Большинство регистраций предприятий приходилось на розничную торговлю и сервисное обслуживание автомобилей. Более 90% всех регистраций приходилось на новые стартапы.

Европейский Союз проявил интерес к экономическому росту Берлина, отметив рост числа предприятий. Благодаря этому положительному тренду, Европейский Союз рассматривает Берлин как потенциальное место для дальнейших инвестиций в рамках Союза.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Средняя продолжительность жизни в Тюрингии insignificantly уменьшается
Федеральные земли Германии

Уменьшение средней продолжительности жизни в Тюрингии наблюдается незначительное снижение.

В Тюрингии, вопреки общественному мнению, старение не происходит со скоростью, наблюдаемой в других регионах, как считают эксперты в области статистики.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Юго-западный регион Германии будет последовательно сохранять самую высокую возрастную демографию на...
Федеральные земли Германии

Жители Баден-Вюртемберга имеют самую высокую среднюю продолжительность жизни.

Максимальный потенциальный возраст, которого мог бы достичь человек, родившийся сегодня, согласно данным, регулярно публикуемым экспертами, обычно.insert_contains("Бадэн-Вюртемберг

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Ожидаемый Союз: бывший тренер Вольфсбурга Оливер Гласснер намеревается подписать защитника-дамну...
Федеральные земли Германии

Предыдущий тренер Гласнер намерен перевести Лакруа из Вольфсбурга в Лондон.

- Предыдущий тренер Гласнер намерен перевести Лакруа из Вольфсбурга в Лондон. Глазер, бывший тренер Вольфсбурга, заинтересован в приобретении Максене Лакора, защитника ВФЛ, для Кристал Пэлас в АПЛ, согласно многочисленным источникам. 24-летний француз Лакора связан с Вольфсбургом до июня 2025 года, но он выражает желание уйти этим летом. Лакора отклонил предложение

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Лукас Петков переходит в аренду из Аугsburg в Фюрт, затем переезжает в Эльверсберг
Федеральные земли Германии

Ветеран полузащиты Петков переходит из Аугсбурга в Эльверсберг

- Ветеран полузащиты Петков переходит из Аугсбурга в Эльверсберг Футболист Лукас Петков меняет команды с FC Аугсбург на SV Эльверсберг. 23-летний футболист недавно выступал на правах аренды за SpVgg Грейтер Фюрт и продолжит свою карьеру в 2-й Бундеслиге, перейдя в Саар. Он подписал трехлетний контракт с Эльверсбергом, действующий до 2027

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Средняя продолжительность жизни в Тюрингии insignificantly уменьшается
Федеральные земли Германии

Уменьшение средней продолжительности жизни в Тюрингии наблюдается незначительное снижение.

В Тюрингии, вопреки общественному мнению, старение не происходит со скоростью, наблюдаемой в других регионах, как считают эксперты в области статистики.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Продолжительность жизни снова увеличивается <unk> Вместе с этим увеличивается потребление воздуха
Главные темы

Продолжительность жизни снова увеличивается <unk> Вместе с этим увеличивается потребление воздуха

Бюро федеральной статистики сообщает о явном «эффекте догоняющего роста» в продолжительности жизни. Хотя причина недавнего спада очевидна, будущее все еще неопределенно.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Железнодорожный администратор также ездит на автомобиле и самолете.
Экономика

Железнодорожный администратор также ездит на автомобиле и самолете.

Во время бизнес-путешествий CEO Bahn, Лутц, обычно выбирает железнодорожный транспорт. Однако в определенных ситуациях, таких как забастовки, он прибегает к альтернативным средствам транспорта.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Юго-западный регион Германии будет последовательно сохранять самую высокую возрастную демографию на...
Федеральные земли Германии

Жители Баден-Вюртемберга имеют самую высокую среднюю продолжительность жизни.

Максимальный потенциальный возраст, которого мог бы достичь человек, родившийся сегодня, согласно данным, регулярно публикуемым экспертами, обычно.insert_contains("Бадэн-Вюртемберг

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно