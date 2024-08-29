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Федеральные земли ГерманииНовостиСтроительство

В первой половине года Гамбург стал свидетелем роста строительного сектора.

В первой половине года сектор строительства в Гамбурге продемонстрировал больший прогресс, чем в тот же период прошлого года. Кроме того, ситуация с поступающими заказами также улучшилась.

 and  Anne Legman
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В первой половине года麽хангбургский сектор строительства зарегистрировал больший доход по сравнению...
В первой половине года麽хангбургский сектор строительства зарегистрировал больший доход по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

- В первой половине года Гамбург стал свидетелем роста строительного сектора.

Строительный сектор в Гамбурге показал рост в первой половине года, превзойдя показатели аналогичного периода прошлого года. По данным Северного статистического управления, в первые шесть месяцев былоGenerated approximately 1.1 billion euros, что на 2.5% больше, чем в первой половине предыдущего года. Даже с учетом инфляции рост составил 1.6%. Данные были собраны от 131 строительной компании, базирующейся в Гамбурге и насчитывающей более 20 сотрудников.

Сектор гражданского строительства показал значительный успех. Исключая дорожное строительство, продажи выросли на 21,6% с учетом инфляции. Продажи в гражданском строительстве, таком как улучшение железнодорожной инфраструктуры или строительство мостов, взлетели на 47,4% до 196 миллионов евро. Строительство жилья также продемонстрировало положительные достижения с ростом на 3,6%, в отличие от дорожного строительства, которое пострадало от 8-процентного спада, согласно статистике.

Новые заказы также показали рост, увеличившись на 6,6% до 1,1 миллиарда евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост был зафиксирован в гражданском строительстве, составивший 30,1%. К сожалению, стоимость новых заказов в жилищном строительстве снизилась на 3,7% согласно статистическим данным.

Рост в строительном секторе также стимулировал возможности для местных поставщиков, что привело к увеличению продаж материалов на 5%. В частности, отдел гражданского строительства показал значительный рост числа тендеров на строительство, составивший 250%.

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