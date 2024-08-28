В перспективе Вусковича, реальность, где правда не имеет значения.

Тяжелые времена для футболиста Марии Вусковича из Хорватии. Его постигло четырехлетнее отстранение от спорта, начавшееся осенью 2022 года, из-за обвинений в допинге. Впервые он открыто высказался об этом судьбоносном вердикте, который оставил его разбитым. У него есть сообщение для тех, кто поставил его жизнь на кон, как он написал в Instagram.

Профессиональный игрок HSV Марии Вускович сохранил свою невиновность после обвинений в допинге, выразив разочарование миром, где, по его мнению, правда и справедливость не имеют значения. Он продолжил: "Я настроен отправить сообщение тем, кто поставил под угрозу мою жизнь - я ничего не делал неправильно, и я не сдамся, пока не очищу свое имя".

Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал запрет на Вусковича, даже продлив наказание с двух до четырех лет в процессе апелляции. Он не только поддержал Национальное антидопинговое агентство (NADA) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), но и подтвердил вердикт, вынесенный спортивным судом Немецкого футбольного союза в 2023 году, который обвинил его в использовании стимулятора крови ЭПО.

Неизвестно, что ждет Вусковича и HSV, традиционный клуб Ганзейского города. После неожиданного вердикта обе стороны заявили о своем намерении тщательно изучить причины суждения. Однако они изначально ожидали оправдания своего человека.

В эмоциональном ответе Вускович заверил своих поклонников: "Верьте мне, я выйду победителем и восстановлюсь с силой, которой еще не видели". 22-летний хорват был лишен футбольной деятельности на два года, начиная с ноября 2022 года, что теперь продлено до осени 2026 года.

Несмотря на протесты своей невиновности, четырехлетний запрет Марии Вусковича за обвинения в допинге остался неизменным, вызывая споры в мире спорта. Он продолжает отвергать обвинения, заявляя: "Я буду яростно бороться с этой несправедливостью и докажу свою честность в глазах общественного мнения".

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