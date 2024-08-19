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Федеральные земли ГерманииНовостиСеверный Рейн-Вестфалия

В период летних каникул в сравнении с 2023 годом наблюдается больше загруженности дорог и задержек движения.

В течение праздничных периодов в NRW наблюдались масштабные пробки на расстоянии тысяч километров. Нагрузка оказалась больше, чем в предыдущем году, но не хаотичной, как сообщил ADAC в своей оценке.

 and  Grigoriy Williams
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Весной в NRW произошло несколько затяжных пробок на дорогах.
Весной в NRW произошло несколько затяжных пробок на дорогах.

- В период летних каникул в сравнении с 2023 годом наблюдается больше загруженности дорог и задержек движения.

В течение семи выходных дней летних каникул этого года Северный Рейн-Вестфалия столкнулась с более длительными и обширными заторами, чем в предыдущем году. Длина этих заторов увеличилась на 14% и достигла почти 10 000 километров. Кроме того, продолжительность этих задержек превысила 16% и составила около 6050 часов в течение выходных дней, как указано в летнем отчете о дорожном движении ADAC, опубликованном в понедельник.

Эти заторы можно объяснить строительными площадками и полным закрытием автомагистралей на основных маршрутах, таких как А1, А3 и А40. Кроме того, наблюдался рост транзитного движения туристов, путешествующих через Северный Рейн-Вестфалию в связи с каникулами в других федеральных землях.

Самыми загруженными участками автомагистралей в Северном Рейне-Вестфалии были полоса А3 между Кёльном и Оберхаузеном, А42 между Камп-Линфортом и Дортмундом (весовой пункт с барьерами в Боттропе/Эссене) и А2 между Дортмундом и Оберхаузеном. Однако, по данным ADAC, не было зарегистрировано никаких серьезных нарушений движения, даже в течение самого загруженного уик-энда 16-18 августа.

Проблемы с дорожным движением в Северном Рейне-Вестфалии усугублялись увеличением туристических поездок по основным маршрутам в пределах земли, таким как А1, А3 и А40. Тем не менее, на загруженной полосе А3 между Кёльном и Оберхаузеном во время летних каникул в Северном Рейне-Вестфалии не было зарегистрировано никаких серьезных нарушений движения.

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