- В период 2024 года есть определенный оптимизм в отношении благосостояния баварских лесов.

Какие кроны деревьев более пышные? Наполнены ли они омелой? Производят ли они много шишек? В июле и августе специалисты осмотрели около 17 000 деревьев в Баварии, чтобы оценить их здоровье. Результаты будут представлены в Баварском парламенте к концу года, как сообщил Вольфганг Штойгер из Баварского государственного лесного института в Фрайзинге. Он отметил: "После нескольких сухих лет мы надеемся, что весенние дожди немного замедлили ухудшение состояния".

Каждый год проводится эта проверка здоровья леса, известная как "лесной медицинский осмотр", в результате лесного кризиса 1980-х годов. Отчет за 2023 год показал, что лишь около 12% всех лесных деревьев в Баварии не показали видимых признаков засухи или теплового повреждения, что является рекордно низким показателем. В 2022 году этот показатель составлял 28%.

В этом году у специалистов Вольфганга Штойгера и Михаэля Хайма, ответственных за лесной медицинский осмотр, есть свои вызовы. Последствия избыточного тепла и засухи становятся все более очевидными. Несмотря на то, что обильные дожди этого года немного облегчили природу, уже пострадавшие деревья могут не восстановиться быстро.

Подпольные оценки деревьев

Для лесного учета лесные эксперты каждый год ищут около 17 000 деревьев на примерно 450 сайтах по всему штату. Эти сайты были случайным образом выбраны в 1980-х годах. "Мы работаем тайно", - объясняет Штойгер. Лесные владельцы не знают, что их деревья были выбраны, чтобы избежать ситуаций, когда лесный владелец намеренно удаляет поврежденное дерево.

Поскольку отмеченные деревья не могут быть найдены снова, выбранные деревья не могут быть помечены. Вместо этого власти используют хитрость: на выбранных сайтах в землю вставляется 30-сантиметровый металлический стержень. Местоположение отмечается на картах, и окружающие деревья подробно описываются для экспертов, чтобы они могли осмотреть их.

Михаэль Хайм и Вольфганг Штойгер сейчас находятся на лесном участке возле Niederaichbach (район Landshut). Они проверяют около 5-10% точек опроса, чтобы подтвердить результаты экспертов на основе принципа случайного выбора. Хайм использует металлоискатель, чтобы найти металлический стержень. Как только он пищит, они находят его.

Переход к смешанному лесу

Этот лес является домом для буков, дубов, берез, сосен и елей. По словам Штойгера, это идеальный смешанный лес. С помощью телескопов они наблюдают за кронами деревьев и записывают результаты в таблицы. Количество шишек или желудей, а также потеря хвои, коричневые пятна или возможная короедная инвазия так же важны, как и повреждения, вызванные штормами или обрывом снега. К счастью, здесь не наблюдается распространения разрушительных вредителей.

Штойгер отмечает, что сосна пострадала значительно в 1980-х годах, но с тех пор ее состояние стабильно улучшалось. Сегодня сосны и ели сталкиваются с многочисленными трудностями из-за тепла и засухи. "Германия должна быть страной бука", - заключает он. В результате изменения климата меняются леса, что означает культивирование более засухоустойчивых видов. Пятьдесят лет назад широколиственные деревья составляли около 20% баварских лесов; сейчас это почти 40%. "Мы должны уходить от монокультур и переходить к смешанным лесам".

Лесной медицинский осмотр

Кроны деревьев в смешанном лесе, заполненные буками, дубами, березами, соснами и елями, тщательно осматриваются экспертами на наличие повреждений или инвазии, с особым вниманием к кронам деревьев. Несмотря на улучшение состояния елей с 1980-х годов, сосны и ели сейчас сталкиваются с трудностями из-за тепла и засухи, что существенно влияет на их кроны деревьев.

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