- В печальном случае водитель автомобиля трагически погиб в результате столкновения с автобусом.

21-летняя водитель грузовика трагически погибла в результате столкновения с городским автобусом в районе Хайльбронн. По данным властей, молодая женщина потеряла управление своим транспортным средством на правом повороте в Лангенбреттахе, выехала на встречную полосу и врезалась лоб в лоб в приближающийся автобус. Она скончалась на месте из-за полученных травм.

45-летний водитель автобуса был доставлен в больницу с серьезными травмами. Двух расстроенных детей, находившихся в автобусе, забрали их опекуны. Сейчас эксперт проводит расследование для установления точной причины аварии. Местная дорога, по сообщениям, была закрыта в течение длительного времени.

Водитель автобуса смог избежать столкновения с другими транспортными средствами на встречной полосе благодаря быстрым реакциям. После аварии движение было перенаправлено из-за присутствия других поврежденных транспортных средств на дороге.

Читайте также: