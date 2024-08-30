- В пятницу ожидаются ливни и сильные грозы, за которыми последуют температуры, превышающие 30 градусов.

После дождливой пятницы в Северном Рейне-Вестфалии жителей ожидает приятный безмятежный уик-энд в различных местах. По данным немецкого метеорологического Dienst (DWD), в пятницу будет облачно и дождливо. Некоторые районы могут столкнуться с грозовыми дождями с интенсивными ливнями, особенно по утрам.

Южная часть региона, по прогнозам, будет испытывать непрерывный дождь и грозы до вечера. Это может включать сильные ливни, ветры до 55 километров в час и град. DWD рекомендует, что температура достигнет 22-26 градусов Цельсия с легким до умеренным ветром.

По данным DWD, в субботу небо над Северным Рейном-Вестфалией будет частично облачным, с дождем в некоторых районах в начале. Впоследствии погода будет в основном солнечной или пасмурной, с редкими осадками. Температура будет колебаться от 23 до 26 градусов Цельсия на севере и от 26 до 29 градусов Цельсия в других местах.

В воскресенье погода будет в основном солнечной с периодическими облаками. В горах могут быть спорадические дожди и грозы. DWD прогнозирует, что температура повысится до 28-32 градусов Цельсия.

Несмотря на прогнозируемую солнечную погоду в воскресенье, в горах Северного Рейна-Вестфалии все еще могут быть спорадические грозы. В целом, погодные условия на уик-энд в регионе, как обещает немецкий метеорологический Dienst, обещают существенное улучшение по сравнению с суровой погодой, которую жители испытали в пятницу.

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