- В парке замка Пилльниц робот помогает огородникам орошать

Современные технологии в барочном антураже: Садовники Дворцового парка Пильница получили в свой арсенал необычное подспорье. Робот-автомат для полива, способный самостоятельно заправляться на заправочной станции и передвигаться со скоростью человека, чтобы поливать растения по мере необходимости, проходит испытания.

Прототип робота может вместить около 400 литров воды и предназначен для будущих садовых задач помимо полива. В настоящее время он работает полуавтономно; садовник все еще использует шланг, подключенный к баку робота, для полива.

Директор замка Кристиан Штрифлер выразил удовлетворение этим новаторским достижением: "Мы рады и гордимся тем, что являемся пионерами в этой революционной фазе в Дворцовом парке Пильница. Мы первая немецкая администрация дворца, использующая робота для полива". Штрифлер назвал проект инициативой, связанной с изменением климата.

Создание робота является частью более широкой инициативы по изменению климата. В сотрудничестве с сотрудниками Института Баркхаузен и Технического университета Дрездена садовники смогли уложиться в оцененные затраты в размере 630 000 евро, из которых 10% были взяты из бюджета Свободного государства. Проект поддерживается федеральными фондами, в частности программой "Изменение климата в исторических садах".

По словам команды разработчиков, робот был в основном создан как помощник для садовников, облегчающий им тяжелую работу. Контроль и управление остаются у специализированного персонала.

Робот можно дистанционно управлять с помощью портативного компактного управляющего терминала с дисплеем и клавишами ввода. Устройство работает автономно только в определенных условиях, таких как заправка или движение к заранее определенным GPS-координатам для распределения материалов и инструментов. Созданный с учетом долговечности, он может работать непрерывно до 6 часов.

Мертвый ствол кроваво-красной бука служит мрачным напоминанием об изменении климата

Саксонские государственные дворцы, замки и сады присоединились к проекту "Изменение климата в исторических садах" в 2022 году, финансируемому Министерством住宅、都市開発、国土整備. Проект направлен на смягчение воздействия изменения климата на исторические парковые и садовые памятники, которые сталкиваются с уникальными проблемами.

Исследователи и садовники усердно работают над поиском практических решений. Если слишком много деревьев погибнет, сами структуры могут оказаться под угрозой.

До 2021 года две высокие кроваво-красные буки, расположенные у северо-западного входа в парк Пильница, были популярной достопримечательностью для посетителей. Эти деревья, посаженные в 1895 году, были отличительной чертой парка наслаждений, расположенного между Горным и Водным дворцами. К сожалению, одно из буков погибло из-за сильной засухи в предыдущие годы и пришлось срубить.

Сейчас ствол дерева служит мрачным напоминанием о последствиях изменения климата. Эксперты предсказывают, что противоположная бука не проживет намного дольше, с ожидаемой продолжительностью жизни всего два года. В то время как временные меры по облегчению жары, такие как более частый полив, реализуются, исследуются и другие решения.

Садовнику может потребоваться заправить высокотехнологичный робот для полива на ближайшей заправочной станции перед следующей операцией. Необычное средство для ухода за садом в Дворцовом парке Пильница является частью более широкой стратегии смягчения последствий изменения климата, финансируемой программой "Изменение климата в исторических садах" в Дрездене.

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