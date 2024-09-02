Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиРаботник по уходу за животными

В парке тигр нападает на свою няню.

НаDreamworld, самом большом в Австралии парке развлечений, тигр неожиданно напал на своего handlersa, причинив серьезный ущерб ее руке. К сожалению, это не единичный случай в столь известном туристическом месте.

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут

- В парке тигр нападает на свою няню.

В Австралии, в парке развлечений Dreamworld, опытный работник по уходу за животными попал в беду. Инцидент произошел с голодным тигром, в результате чего 47-летняя женщина получила серьезные травмы руки и плеча. Как сообщает Австралийская вещательная корпорация (ABC), цитируя службы экстренной помощи, у женщины были глубокие раны и царапины. В настоящее время она получает медицинскую помощь в больнице.

Джustin Пейн, представляющий Квинслендскую службу скорой помощи, сказал: "Она выглядела бледной и неважно себя чувствовала, но все же смогла добраться до больницы".

Причина нападения тигра остается неясной

Представитель Dreamworld подтвердил, что "произошел инцидент, в результате которого один из наших тигров напал на квалифицированного работника по уходу за животными". Подробности агрессии животного все еще неизвестны, но это было описано как необычное и редкое событие. Они проводят тщательное расследование, чтобы выяснить причины.

Этот парк, расположенный в туристическом районе Золотого побережья на восточном побережье, является домом для девяти суматранских тигров (Panthera tigris sumatrae) и бенгальских тигров (Panthera tigris tigris) на "Острове тигров". Ежедневно посетителям предлагаются две шоу-программы, и их информируют, что "наши тигры служат посланниками своих диких собратьев, в то время как мы стремимся сохранить этот вид". Оба вида находятся под угрозой исчезновения в дикой природе.

Восьмилетие парка отмечено трагическим инцидентом

Как крупнейший тематический парк Австралии с множеством аттракционов и шоу, Dreamworld стал известен в 2016 году. Неисправность водной горки привела к тому, что четыре человека были выброшены из своего плота, что закончилось трагически. После инцидента парк был временно закрыт, а неисправный аттракцион был уничтожен.

Работник по уходу за животными, вовлеченный в инцидент, был квалифицированным handlers тигров в Dreamworld. Впоследствии руководство заявило, что они глубже изучат, почему их работник по уходу за животными, который является экспертом по обращению с тиграми, столкнулся с такой агрессией со стороны одного из тигров.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Аналитики подводных происшествий: Спасатели, практикующие в Немецком союзе спасения на водах (ДССС)...
Панорама

Семилетний ребенок трагически погиб в бассейне

На озере Бенсхайма произошло несчастное событие. Несмотря на значительное количество прибывших спасателей, спасение семилетнего мальчика заняло больше трех часов.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом парке развлечений можно увидеть свободно гуляющих суматранских и бенгальских тигров.
Панорама

В австралийском парке дикие тигры нападают на медсестру.

- В австралийском парке дикие тигры нападают на медсестру. Квалифицированный работник по обращению с животными был изранен тигром в популярном австралийском парке развлечений Дримворлд. Атака оставила 47-летнюю женщину с серьезными ранениями на руке и плече, в том числе глубокие порезы и царапины, как сообщает австралийское новостное агентство ABC со ссылкой

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В недавнем прошлом, Берлин пережил два трагических случая, когда женщин убивали бывшие...
Панорама

Германия, как предполагается, недостаточно инвестирует в обеспечение женского благополучия.

Каждый второй день в Германии жертва-женщина попадает в руки своего романтического партнера или бывшего партнера, согласно данным Федерации центров консультирования и горячих линий женщин, что указывает на острую необходимость действий.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Килиан Мбаппе находит забор против команды, которая сейчас находится в конце рейтинга.
Спорт

Килиан Мбаппе находит забор против команды, которая сейчас находится в конце рейтинга.

Килиан Мбаппе находит забор против команды, которая сейчас находится в конце рейтинга. Звездный футболист Килиан Мбаппе был в восторге после своих первых голов за "Реал Мадрид". "Это значительное достижение", - гордо заявил он. "Я давно мечтал забить на Бернабеу, в этом легендарном стадионе, лучшем в

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Изменения предпочтений избирателей произошли в Саксонии и Тюрингии: Визуальные представления...
Политика

Что касается Саксонии и Тюрингии, какие политические партии получили наибольшее количество голосов от AfD и BSW?

Сдвиг в избирательном предпочтении в Саксонии и Тюрингии на выборах: АФД и БСВ могут получить значительную поддержку от-established parties. Отслеживание избирательных трендов с предыдущих опросов.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Этот мусор находится на улице в Берлине. (Символическое представление)
Федеральные земли Германии

Лидер BSR: Избыток свободы приводит к избыточному отходу

В некоторых районах Берлина, в частности в Нойкёлльне и Фридрихсхайн, дороги явно загрязнены и мусорными свалками, чем контрастируют с чистотой других зон. Состояние дорог признается заметной проблемой kafeled предпологаемыФ, так же как и ведомством по санитарии города.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Еврейский центральный совет выражает разочарование в результате выборов - Шустер заявляет: "Германия колеблется"
Главные темы

Еврейский центральный совет выражает разочарование в результате выборов - Шустер заявляет: "Германия колеблется"

Центральный совета евреев в Германии выразил разочарование результатами выборов в Саксонии и Тюрингии. Председатель Центрального совета Йозеф Шлухтер сочинил редакционную статью для газеты 'Бильд' в понедельник, в которой он заявил, что растёт количество избирателей, которые поддерживают...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно