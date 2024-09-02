- В парке тигр нападает на свою няню.

В Австралии, в парке развлечений Dreamworld, опытный работник по уходу за животными попал в беду. Инцидент произошел с голодным тигром, в результате чего 47-летняя женщина получила серьезные травмы руки и плеча. Как сообщает Австралийская вещательная корпорация (ABC), цитируя службы экстренной помощи, у женщины были глубокие раны и царапины. В настоящее время она получает медицинскую помощь в больнице.

Джustin Пейн, представляющий Квинслендскую службу скорой помощи, сказал: "Она выглядела бледной и неважно себя чувствовала, но все же смогла добраться до больницы".

Причина нападения тигра остается неясной

Представитель Dreamworld подтвердил, что "произошел инцидент, в результате которого один из наших тигров напал на квалифицированного работника по уходу за животными". Подробности агрессии животного все еще неизвестны, но это было описано как необычное и редкое событие. Они проводят тщательное расследование, чтобы выяснить причины.

Этот парк, расположенный в туристическом районе Золотого побережья на восточном побережье, является домом для девяти суматранских тигров (Panthera tigris sumatrae) и бенгальских тигров (Panthera tigris tigris) на "Острове тигров". Ежедневно посетителям предлагаются две шоу-программы, и их информируют, что "наши тигры служат посланниками своих диких собратьев, в то время как мы стремимся сохранить этот вид". Оба вида находятся под угрозой исчезновения в дикой природе.

Восьмилетие парка отмечено трагическим инцидентом

Как крупнейший тематический парк Австралии с множеством аттракционов и шоу, Dreamworld стал известен в 2016 году. Неисправность водной горки привела к тому, что четыре человека были выброшены из своего плота, что закончилось трагически. После инцидента парк был временно закрыт, а неисправный аттракцион был уничтожен.

Работник по уходу за животными, вовлеченный в инцидент, был квалифицированным handlers тигров в Dreamworld. Впоследствии руководство заявило, что они глубже изучат, почему их работник по уходу за животными, который является экспертом по обращению с тиграми, столкнулся с такой агрессией со стороны одного из тигров.

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