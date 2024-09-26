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В Париже есть опасения, что мечта о масштабной интеграции в индустрии моды может подойти к концу.

С 2019 года Эстер Манас стала известна своими знаниями в области кутюр, подстраиваясь под размеры от XS до 3XL. Тем не менее, рост популярности Оземпика представляет собой потенциальную угрозу этому успеху.

 and  Katherine Bradley
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Модель продемонстрировала новые коллекции бренда Ester Manas на показе мод сезона осень-зима 2024...
Модель продемонстрировала новые коллекции бренда Ester Manas на показе мод сезона осень-зима 2024 во время Недели высокой моды в Париже в феврале. С момента своего дебюта в 2019 году бренд получил признание за применение универсальных методов высокой моды.

В Париже есть опасения, что мечта о масштабной интеграции в индустрии моды может подойти к концу.

С тех пор, как в 2019 году креативный дуэт и пара Эстер Манас и Бальтазар Делепиер дебютировали со своим брендом, марка была отмечена за инновационное использование адаптируемых техник haute couture. Техники, такие как складывание и шнуровки, исключают необходимость традиционных размеров, позволяя Эстер Манас обслуживать размеры от XS до 3XL.

В 2023 году лейбл был удостоен престижной французской премии в области моды, премии ANDAM, и завоевал популярность среди артистов, таких как SZA, Jorja Smith, Kali Uchis и Beth Ditto, предлагая свежее видение, отличное от господствующего идеала стройности в парижской модной сцене.

Однако в это время возник серьезный вопрос, который также был названием показа дома и отображался на футболках. Этот вопрос, как признали дизайнеры за кулисами, указывал на более широкую тенденцию - снижение интереса и позитивного сообщения о включении размеров в последние месяцы. "Как человек более крупного размера, я заметила, что 'benevolence' сдвинулась... Ежедневная жирфобия вновь проявилась", - сказала Манас.

Эта тенденция стала более очевидной в преддверии показа, когда дизайнеры столкнулись с ограниченными кастинговыми вариантами для моделей, включающих размеры. "Нам предлагали очень мало возможностей для моделей, включающих размеры, во время кастингов", - сказала Манас. "В настоящее время мы одна из немногих марок, предоставляющих им работу".

Дуэт также заявил, что модельные агентства спрашивали их о количестве "нормальных" моделей, которых они забронировали для показа, имея в виду модели с более низким ИМТ. "Концепцию 'нормального' или 'среднего' следует переоценить", - сказали они. "Тонкая фигура - это нечто, что с детства внедряется во Франции, такое как питье воды для подавления голода, курение сигарет для подавления аппетита и отказ от десерта... Это обычное и нормализованное поведение".

Дом моды Estonia Manas и мечтатель Бальтазар Делепир

После шоу дизайнеры выразили удивление, увидев, что несколько знаменитостей, которые ранее принимали свои тела, сбросили вес за последний год. Они назвали эту тенденцию "оземпиком".

В результате роста популярности лекарств, таких как Оземпик и Вегови (также известных как GLP-1-медикаменты), эти препараты помогли пользователям похудеть. Goldman Sachs прогнозирует, что эти лекарства могут использоваться до 70 миллионов потребителей во всем мире к 2028 году.

Широкое распространение этих препаратов привело к ожидаемым последствиям в индустрии моды и красоты, и, по опыту Эстер Манас, эти эффекты уже ощущаются.

В прошлом году CNN сообщало, что число моделей среднего и плюс-сайз, появившихся на показах осень-зима 2023 года, сократилось на 24% по сравнению с сезоном весна-лето. Кроме того, согласно отчету о включении размеров 2023 года, опубликованному Vogue Business, 95,6% всех показанных образов на осень-зима 2023 года были в размерах США 0-4.

Весенне-летняя коллекция 2025 от Эстер Манас представила разнообразные типы фигур в сочетании сComplex органзы, явной нижней и отшлифованной матово-вытканной кожи с заметными текстурами.

Эстер Манас сообщает о растущих трудностях с продажей в оптовом рынке и переключается на прямые продажи и модель "Смотри сейчас, покупай сейчас", где вещи доступны для предзаказа сразу после показа на подиуме.

"Численно очевидно, что эта 'мода' (на личное принятие размера и общественное принятие включения) откатилась назад", - сказал Делепиер. Дуэт также цитировал запросы от fashion-журналистов, спрашивающих, как бренд будет приспосабливаться сейчас, когда "тренд плюс-сайз" угасает.

"Мода стала включительной, но включительность была в моде", - объяснила Джульетта Канзани Мора, пиарщик и телеведущая, близкая к бренду. "Казалось, что индустрия хотела сделать разницу в мире, но, похоже, это не так. Люди хотели быть ассимилированными в то, что в данный момент считается крутым, что было принятие размера, а не потому, что это для общего блага".

Команда Эстер Манас осторожно относится к тому, чтобы сохранить видимость "следующего поколения" женщин, которые получили известность во время кажущегося сдвига к большей включительности. "Куда пойдут эти женщины - наши модели, члены сообщества и активистки?" - они спрашивают.

Рост популярности препаратов для похудения, таких как Оземпик, приводит к возрождению стандарта красоты в виде худобы в кругах парижской моды, считает Эстер Манас.

Гийом Булез, стилист, который одевал моделей, танцовщиц и бывших спортсменок для Эстер Манас, полон веры. "Помимо размера, вещи Эстер Манас мощные и делают всех чувствующими привлекательными", - сказал он. "Вот что бренд стремится сделать - вдохновить женщин любого размера". По словам Делепиера, женщины, которых они одевают, умны, успешны и выражают свою индивидуальность через свои fashion-выборы. "Мы хотим вселить в них уверенность и свободу быть увиденными", - сказал Делепиер.

Инновационное использование Эстер Манас адаптируемых техник haute couture, таких как складывание и шнуровки, стало характерной чертой их уникального стиля, выделяющего их в индустрии моды. При растущей популярности лекарств, способствующих похуданию, произошел заметный сдвиг в модной сцене, приведший к снижению числа моделей среднего и плюс-сайз на показах.

В ответ на снижение интереса к включительности размеров Эстер Манас переключается на прямые продажи и модель "Смотри сейчас, покупай сейчас", приоритизируя вдохновение женщин всех размеров через свои мощные и привлекательные дизайны.

Творческий дуэт оплакивает тот факт, что моду, принимающую любые размеры, считают непродолжительным трендом, теряющим популярность, а не устойчивым сдвигом к принятию всех типов тела как норму.

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