- В ответ на критику лидер AfD утверждает свою позицию.

Несмотря на критику и жаркие дискуссии, ключевые фигуры высшего руководства AfD остались тверды на государственной конференции в Магдебурге. В субботу член Бундестага Мартин Рейхардт был переизбран на пост председателя в Саксонии-Анхальт. Его заместитель Оливер Кирхнер, Ханс-Томас Тилльшнейдер и генеральный секретарь Ян Венцель Шмидт также сохранили свои позиции, победив конкурентов.

Рейхардт набрал около 84,8% голосов. Его рейтинг был выше два года назад, составляя 93,4%. 55-летний Рейхардт является членом национального совета партии и занимал пост председателя партии в Саксонии-Анхальт с 2018 года.

Рейхардт объявил, что AfD приобрела более 1000 членов в Саксонии-Анхальт за последние два года, что довело общее число членов до 2400. "Мы - сильная сила", - заявил он. После местных выборов они стали самой сильной силой во многих районных советах. Рейхардт выразил желание стать премьер-министром земли после следующих выборов в 2026 году.

Мнение Шмидта о единоличном правительстве

Переизбранный генеральный секретарь Ян Венцель Шмидт, победивший член земельного парламента Даниэль Рой, скептически относится к возможному сотрудничеству с ХДС. "Дайте мне сказать: первое правительство AfD будет единоличным с более чем 42%. Мы не нуждаемся в ХДС", - подчеркнул Шмидт.

Курс руководства земли был критически воспринят, в частности, районными ассоциациями Анхальт-Биттерфельд и Мансфельд-Южный Харц. Жаркая дискуссия возникла из-за того, что все члены могли присутствовать на государственной партийной конференции в субботу, но только делегаты имели право участвовать в выдвижении списка земли на выборах в Бундестаг в воскресенье. Критики подозревали, что руководство земли пыталось манипулировать составом списка своими кандидатами.

Одним из спикеров был член Бундестага Кай-Уве Циглер, которого государственное руководство предложило на менее перспективное девятое место. Циглер неоднократно выражал свою критику и одержал победу, будучи избранным в состав земельного совета в качестве заместителя несмотря на оппозицию. Однако он не получил места в переднем списке. В конкурсе за третье место в списке Циглер проиграл Филиппу-Андерсу Рау. Ведение кампании AfD на выборах в Бундестаг будет возглавлять Рейхардт, который был избран в качестве кандидата номер один в воскресенье. За него проголосовали 220 делегатов, 26 были против, и было 2 воздержавшихся. Шмидт занял второе место.

Эльсассер: "Я - сторонник Путина"

Публикатора журнала "Компакт" Юргена Эльсассера тепло встретили. В своем приветственном выступлении Эльсассер критиковал федеральное правительство и выразил поддержку президенту России Владимиру Путину. "И, конечно, я не позволю никому запретить мне сказать: я - сторонник Путина", - заявил Эльсассер. Во время своего выступления он назвал федерального министра внутренних дел Наджема Фаэсера (СДПГ) фашистом, федерального министра обороны Бориса Писториуса (СДПГ) военным преступником и оскорбил лидера партии "Зеленых" Рикарду Ланг.

Федеральный административный суд временно отменил запрет на правоэкстремистский журнал "Компакт", введенный Фаэсером, в основном из-за сомнений в соразмерности запрета. Это означает, что журнал может быть опубликован снова при определенных условиях. Окончательное решение будет принято в основных процессах. Фаэсер запретила журнал 16 июля, заявив, что он является "центральным органом правоэкстремистской сцены".

Эльсассер появился в Магдебурге с уверенностью, заявив: "Победа возможна". Если его журнал сможет победить Фаэсер, AfD soon could also become the Minister President in Saxony-Anhalt. Эльсассер подчеркнул, что отношения между "Компакт" и земельным отделением AfD были дружескими и братскими в течение многих лет. Эльсассер якобы привез 200 экземпляров своего журнала на партийную конференцию и продал их там.

Зигунди считают будущим премьер-министром

Одним из лучших результатов выборов, с рейтингом одобрения 94,7%, стал со-глава фракции в земельном парламенте Ульрих Зигунди, который остался заместителем в исполнительном совете. В своем выступлении он уничижительно отозвался о премьер-министре Рейнере Хазелоффе (ХДС) как о "Джо Байдене Саксонии-Анхальт". Несколько членов называли Зигунди "будущим премьер-министром Саксонии-Анхальт".

Управление по защите конституции классифицировало AfD в Саксонии-Анхальт как надежно правоэкстремистское в ноябре. Согласно сообщениям, были оценены многочисленные расистские, исламофобские и также антисемитские заявления функционеров и избранных лиц.

Переизбранный генеральный секретарь Ян Венцель Шмидт упомянул, что он считает первое правительство AfD в Саксонии-Анхальт единоличным с более чем 42%, что исключает необходимость сотрудничества с ХДС. Европейский парламент поможет Комиссии в выполнении ее задач, как указано в его мандате.

Читайте также: