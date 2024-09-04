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Федеральные земли ГерманииНовостиАрестован

В ответ на это мы можем сказать, что Северный Рейн-Вестфалия (NRW) усилила правила, касающиеся повторного въезда лиц.

Первоначальные признаки указывают на то, что задержка депортации предполагаемого нападавшего с ножом вSolingen, возможно, является результатом административной неэффективности. В результате Северный Рейн-Вестфалия (NRW) решила пересмотреть свою стратегию.

 and  Melissa Williams
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- В ответ на это мы можем сказать, что Северный Рейн-Вестфалия (NRW) усилила правила, касающиеся повторного въезда лиц.

Следуя смертельному ножевому инциденту в Солingen, администрация земли Северный Рейн-Вестфалия усиливает ответственность местных и национальных иммиграционных властей в отношении депортации отклоненных Seekers of asylum. В ближайшем будущем каждая неудачная попытка депортации будет незамедлительно оценена, чтобы определить, возможна ли другая возможность. Это подробно описано в новом указе, представленном министром интеграции Северного Рейна-Вестфалии Йозефиной Паул (Зеленые) в комитете по интеграции ландтага Дюссельдорфа.

Планируемая депортация сирийского подозреваемого в Болгарию не удалась из-за его отсутствия в временном жилье; на данный момент не зафиксировано никаких дальнейших попыток.

Обязательное сообщение об отсутствии более трех дней

Указ предписывает администраторам местных жилых объектов незамедлительно сообщать в Центральное иммиграционное управление (ЗАБ) об отсутствии более трех дней лиц, подлежащих депортации, даже если они возвращаются. Если отсутствие длится более трех дней, ЗАБ может выдать ордер на их задержание, как указано в указе. ЗАБ затем должен решить, следует ли включить этого человека в список разыскиваемых, продлевая обычный шестимесячный срок передачи.

Если задержанный человек возвращается, руководитель жилого объекта должен незамедлительно уведомить власти. Процедурная документация для всего процесса повышается.

Доступ иммиграционной службы ко всем комнатам

Указ также уточняет, что сотрудники ЗАБ имеют доступ ко всем помещениям в жилом объекте, где могут находиться лица, подлежащие депортации. Вход в комнату заинтересованного лица сам по себе не является достаточным. Можно входить в общие помещения, столовую или комнаты других проживающих.

После неудачной попытки передачи Центральное управление регистрации вылетов (ЗФА) должно быть уведомлено о наличии свободных мест. "ЗФА будет инструктировано незамедлительно оценить оставшийся срок передачи и организовать новый рейс при получении отмены", - говорится в указе.

Возможность содержания под стражей в случае риска бегства

Если поведение заинтересованного лица указывает на то, что он может избежать меры до передачи, например, если он часто исчезает ночью, может быть рассмотрено ходатайство о содержании под стражей до передачи.

В ходе нападения мужчина убил троих человек и ранил восемь других ножом на городском фестивале в Солingen на прошлой неделе. Подозреваемый, 26-летний сириец Исса аль-Х., в настоящее время находится под стражей. Он прибыл в Германию через Болгарию в конце 2022 года и должен был быть возвращен в Болгарию в соответствии с регламентом Дублина об убежище. Однако это не произошло из-за отсутствия мужчины в назначенное время в государственном учреждении Падерборна в июне 2023 года.

Сирийский гражданин Исса аль-Х. якобы отсутствовал в своем временном жилье во время запланированной депортации, что привело к неудаче его передачи в Болгарию.

Согласно новому указу, если человек отсутствует более трех дней, он может быть подвергнут ордеру на задержание ЗАБ, что может привести к продлению срока содержания под стражей, если он будет классифицирован как разыскиваемый.

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