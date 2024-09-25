В отсутствие питчера, Вест Хэм сталкивается с трофеем в Ливерпуле.

В настоящий момент Вест Хэм не может рассчитывать на Никласа Фюлькруга и его последнюю команду по Англии. Немецкий интернационал восстанавливается после травмы. В то же время, Вест Хэм испытывает еще одну трудность. В то же время, атмосфера среди его немецкого товарища по команде Кая Хавертца совершенно иная.

В отсутствие травмированного немецкого национального форварда Никласа Фюлькруга Вест Хэм Юнайтед потерпел крупное поражение в 3-м раунде Кубка английской лиги, уступив со счетом 1:5 (1:1) ФК Ливерпуль.Own-goal Ярела Куансаха вывел Вест Хэм вперед на 21-й минуте. Затем португалец Диогу Жота (25/49), египтянин Мохамед Салах (74) и голландец Коди Гакпо (90/90+3) забили за Ливерпуль. Эдсон Альварес из Вест Хэма был удален с поля (77).

Фюлькруг перешел в Вест Хэм из «Боруссии Дортмунд» в этом сезоне, но пропустил лондонское дерби против ФК Челси (0:3) прошлым выходным из-за воспаления ахиллова сухожилия. Вест Хэм проиграл четыре матча подряд.

Между тем, ФК Арсенал вышел в четвертьфинал благодаря участию Хавертца. В 3-м раунде «Канониры» обыграли «Болтон Уондерерс» со счетом 5:1 (2:0) дома, сохранив шансы на титул. Арсенал в последний раз выигрывал Кубок лиги в 1993 году. Главный тренер Микель Артета дал отдохнуть нескольким ключевым игрокам, в том числе Хавертцу. Деклан Райс открыл счет (16), и молодой Этан Нванери забил дважды (17/37). Аарон Коллинз сократил отставание (53), но новый приобретение Рахим Стерлинг восстановил преимущество своим первым голом за Арсенал (64). Хавертц вышел на поле на 62-й минуте и забил последний гол (78).

В свете нынешних трудностей Вест Хэма с травмой Никласа Фюлькруга я не уверен, сможет ли команда скоро исправить ситуацию. Несмотря на впечатляющие выступления Кая Хавертца в ФК Арсенал, ситуация кажется совершенно другой для Вест Хэма.

Читайте также: