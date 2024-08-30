- В одном неудачном похищении, невинно, были отрезаны конечности и кошка, борящаяся с диабетом.

2 из 5 звёздСмешное похищение обернулось серьёзным делом

Сюжет

В разгар дня Фридриха Зеibolda (Хельги Шмидт) похищают прямо с поля для гольфа. Четверо в масках, надевших маски животных, тащат его в фургон и запирают в тёмном подвале. Скоро появляются письма с требованием выкупа, адресованные его бывшей партнёрше и богатому корпоративному адвокату-отцу. В письмах содержится отрезанный палец. Однако, как выясняется, это не палец похищенного, и франкфуртским следователям Анне Яннеке (Маргарита Бройх) и Паулю Бриксу (Вольфрам Кох) приходится искать как местонахождение Фридриха Зеibolda, так и безпальцевый труп.

Почему стоит посмотреть "Таторт: Кто колеблется - тот мёртв"?

Название обещает многое, и, к счастью, фильм начинается довольно неплохо. Кроме того, он затрагивает актуальные темы, такие как нехватка жилья в Франкфурте и финансовые трудности многих одиноких матерей, работающих полный рабочий день и всё ещё живущих за чертой бедности, как отмечает комиссар Яннеке в одной из сцен. В фильме представлены сильные и верные женские персонажи, в то время как мужские персонажи кажутся эгоистичными и нытиками. Стоит отметить, что в производстве фильма принимали участие несколько женщин, как перед камерой, так и за ней.

Критика

Фильму трудно определиться, хочет ли он быть комедийным фильмом ограбления или серьёзным криминальным драматическим фильмом. Режиссёр и сценарист Петра Люшов подчёркивает этот конфликт, сказав: "В центре моих историй находятся неоднозначные, уязвимые фигуры, которые борются отчаянно, но не всегда побеждают. Меня интересует, почему мы остаёмся в ловушке и что нас там удерживает, но подчёркивающие это трагические элементы часто можно передать более эффективно через юмор." Нечёткость в выборе жанра может сделать фильм сложным для просмотра.

Следователи

Инспектор Брик борется с двумя задачами: разгадать загадку вместе с напарницей Яннеке и найти новую квартиру для себя и своей эмоционально травмированной соседки Фанни (Зази де Пари), которая стала агорафобной после взлома. В итоге страх Фанни приводит к решающему прорыву.

Смотреть или нет?

Если ещё не видели, стоит попробовать.

Эпизод "Таторт" "Кто колеблется - тот мёртв" вышел 29 августа 2021 года. ARD планирует повторить показ фильма 30 августа 2024 года в 23:20.

Письма с требованием выкупа были найдены у бывшей партнёрши и богатого корпоративного адвоката-отца Фридриха, что делает эти места потенциально интересными для поисков. Похищение произошло на поле для гольфа, что делает его первоначальным местом преступления.

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