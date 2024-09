В одном из уникальных домов Дели раскрывается обширная хроника индийской истории, охватывающая несколько веков.

В расцвете своей славы Чандни Чawk был районом, вызывавшим восхищение и трепет.

Основанный в 17 веке императором Шах Джаханом, он демонстрировал роскошь могущественной империи Великих Моголов и быстро завоевал статус одного из самых престижных районов Индии, где обитали состоятельные и влиятельные люди в стильных особняках.

Сегодня этот участок старого города Дели предлагает совершенно иную атмосферу, маня посетителей на оживленную улицу с уличной едой. Хотя архитектурные следы былого процветания все еще видны, роскошные резиденции богатых превратились в отели или другие коммерческие объекты, а их прежние обитатели давно ушли.

Но 80-летний Аджей Паршед является исключением.

Сильный и целеустремленный, Паршед обосновался во дворе своего обширного родового особняка с 120 комнатами, практически единственный оставшийся среди реликвий первоначальных жителей Чандни Чawk, упорно сохраняя величие минувших времен.

"Это единственный живой особняк на исторической улице Чандни Чawk", - говорит Паршед, чья родословная восходит к Чунна Малу, ростовщику и бизнесмену, построившему особняк в 1864 году, как свидетельствует серебряная табличка в коридоре дома.

Хотя Паршед цепляется за наследие своих предков, большая часть очарования прежних веков угасла. Большинство комнат особняка стоят пустыми и заброшенными, а антиквариат покрывается пылью.

Из 32 наследников Чунна Мала только Паршед и его семья из 10 человек все еще живут там. Но он остается единственным защитником сохранения собственности.

"Семья хочет продать, но я против", - признается Паршед. "Я стараюсь объединить всех".

Паршед также делится историями о великолепии улицы, упоминая восьмиугольный бассейн, который отражал лунный свет в своих водах. Отсюда и название Чандни Чawk: "Лунный перекресток".

Империя Великих Моголов, возникшая в 16 веке и контролировавшая значительную часть Индийского субконтинента до своего упадка и распада в 1857 году, внесла значительный вклад в богатое культурное и архитектурное наследие Индии.

В Дели эти исторические памятники включают мавзолей Хумаюна, мечеть Джама, и Старую крепость. Рядом с городом Агра возвышается Тадж-Махал, архитектурный шедевр, ежедневно привлекающий толпы посетителей, признанный одним из семи чудес света.

Чандни Чawk также стал частью новой столицы Шахджаханабада - или Старого Дели, как она стала известна позже.

К сожалению, многие участки этой улицы были разрушены во время восстания 1857 года, когда жители восстали против британского правления. Британцы подавили восстание, положивthus конец правлению Великих Моголов в Дели и положив начало британскому правлению.

Но особняки, подобные тому, что принадлежал семье Чунна Мала, остались нетронутыми. "Чунна Маль поддерживал британцев, и в результате мы получали множество привилегий", - замечает Паршед.

Чунна Маль, как он further раскрывает, был назначен первым муниципальным комиссаром Дели.

Сегодня особняк Паршеда представляет собой смесь великолепия 17 века и изменений, которые формируют его или заставляют его забыть.

Лунный перекресток

Мрачная широта внутри просторного особняка резко контрастирует с оживленной атмосферой современной улицы Чандни Чawk снаружи.

Самая старая улица города находится у входа в форт Красного Флага времен Великих Моголов, где премьер-министр Индии проводит ежегодный флагшток в День независимости, и тянется на 1400 ярдов до мечети Фатхупурсикхи 17 века.

Здесь смешались бизнесмены, велорикши и покупатели, ищущие одежду, украшения или наслаждающиеся вкусной уличной едой, привлекая тысячи туристов и посетителей ежедневно.

Для Рамэна Хана, основателя City Tales, который организует экскурсии и туры по историческим местам в и вокруг Дели, значение этой улицы выходит далеко за рамки ее физических предложений.

“Эта улица олицетворяет более трех с половиной столетий истории Индии”, - говорит он. "Ее закоулки и уголки хранят историю Индии, незамеченную и не оцененную, но служащую свидетельством эволюции прошлого Индии".

По словам Хана, на этом месте когда-то находился восьмиугольный бассейн, который сиял лунным светом, дав району название: Чандни Чawk, или "Лунный перекресток".

“ Given its grandeur”, - заключает Хан, - “it's only fitting that the entire street is named after it”.

Скрепление истории и веры

Но не только богатая ткань истории переплетается здесь в этом кусочке Старого Дели. На Чандни Чawk мирно сосуществуют несколько мест поклонения: джайнский храм, индуистский храм, мечеть, сикхский shrine и баптистская церковь.

“Это иллюстрирует способность Индии мирно сосуществовать, несмотря на свои многочисленные вызовы”, - отмечает Хан.

Шиталь Саксена, 23-летняя местная домохозяйка, улыбается: “Тот факт, что это место принимает всех и каждого, делает его действительно представительным для Индии”.

Эти центры поклонения также являются туристическими достопримечательностями, в частности розово-красный Джайнский храм Дигamba Лал, глубоко почитаемый последователями индийской религии джайнизма, которая подчеркивает ненасилие и диету, исключающую чеснок и лук.

Построенный в 17 веке, храм был отремонтирован в 1878 году с использованием красного песчаника, что дало ему прозвище Красный храм.

В период упадка империи Великих Моголов в 1760-х годах один из вельмож армии построил храм, посвященный Шиве, вблизи трона. Как отмечает Хан, "Видно, что тогда другие группы набирали силу, и строительство храма так близко к трону Великих Моголов - это свидетельство этого".

По другую сторону улицы стоит Центральная баптистская церковь, которая относится к эпохе британского колониального правления. Как отмечает Хан, первоначальная церковь была разрушена во время восстания 1857 года и later была перестроена. Путешественники, ищущие церковь, могут найти надписи молитв и приказов на золотых плитах внутри.

Еще одним свидетельством упадка империи Великих Моголов является Золотая мечеть, где персидский император Надер-шах приказал разграбить Дели в 1793 году.

Рядом находится сикхский shrine, отмечающий место, где одного из 10 гуру, основавших веру, убили. Во время правления Великих Моголов это было полицейское управление. После потери власти Великими Моголами сикхи построили свой храм - так называемый гурдвару - на этом месте.

Для Хана эти здания служат напоминанием о различных эпохах, пережитых этим районом.

Взгляд в будущее

Местные жители связывают недавний рост популярности Чанди Чawk с реновацией района правительством, которая включала запрет всех видов транспорта, кроме rikshaws, строительство новых тротуаров из красного песчаника и посадку деревьев для создания пешеходной зоны.

Однако некоторые считают, что работы еще предстоит много. Дилип Саксена, пожизненный местный пенсионер, указывает на район за пределами главной улицы, где царит грязь, наводнения в сезон дождей и пожары в зданиях. Он считает, что статус района как жилого постепенно исчезает.

"Когда я рос здесь, вокруг моего дома было 13 домов. Сейчас осталось только два. Люди продали свою собственность и превратили ее в коммерческие заведения, переехав", - говорит Саксена.

Одним из таких коммерческих заведений является новый торговый центр, расположенный в 100 ярдах от Чанди Чawk.

"Есть опасение, что старинный шарм этого района может быть забыт или изменен со временем по мере смены поколений", - отмечает Саксена.

"Они остановятся на торговом центре или построят еще много? Кто знает?" - спрашивает он.

Для Ажая Паршеда это развитие в основном для туристов, а не для жителей района. "Вы можете запретить автомобили, но что делать с медицинскими экстренными случаями для нас, жителей?" - спрашивает он.

Тем не менее, Паршед не планирует уезжать. "Это богатое прошлое моей семьи. Я даже не могу представить, что уеду", - говорит он.

