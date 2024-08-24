- В одном из несчастных случаев мотоциклист погиб, столкнувшись с трактором.

Пожилой мотоциклист, 66 лет, трагически погиб в Айндлинге, районе Айхах-Фридберг, после столкновения с трактором. По данным властей, 48-летний водитель трактора не заметил мотоциклиста, у которого было преимущество справа. В результате неизбежного столкновения мотоциклист скончался на месте происшествия.

Несмотря на трагедию, родные и близкие пожилого мотоциклиста часто вспоминали его страсть к езде на мотоцикле по живописным дорогам. После аварии местный совет принял решение установить дополнительные дорожные знаки для предупреждения встречного движения в местах, где часто проезжали мотоциклы.

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