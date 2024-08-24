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Федеральные земли ГерманииНовостиМотоцикл

В одном из несчастных случаев мотоциклист погиб, столкнувшись с трактором.

Фермер, управляющий трактором в Швабии, не заметил подходящего мотоциклиста справа, что привело к аварии, в результате которой 66-летний мотоциклист пострадал.

 and  Anthony Ross
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В Швабии 66-летний мотоциклист погиб после столкновения с трактором
В Швабии 66-летний мотоциклист погиб после столкновения с трактором

- В одном из несчастных случаев мотоциклист погиб, столкнувшись с трактором.

Пожилой мотоциклист, 66 лет, трагически погиб в Айндлинге, районе Айхах-Фридберг, после столкновения с трактором. По данным властей, 48-летний водитель трактора не заметил мотоциклиста, у которого было преимущество справа. В результате неизбежного столкновения мотоциклист скончался на месте происшествия.

Несмотря на трагедию, родные и близкие пожилого мотоциклиста часто вспоминали его страсть к езде на мотоцикле по живописным дорогам. После аварии местный совет принял решение установить дополнительные дорожные знаки для предупреждения встречного движения в местах, где часто проезжали мотоциклы.

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