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В один трагический день, Марайя Кэри пережила смерть своей матери и сестры.

В один несчастливый день Мария Кэри столкнулась сśliвистой потерей двоих дорогих ей членов семьи. Американская певица имела сложные отношения со своей семьёй.

 and  Lauren Adams
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За выходные Мария Карри услышала трагические известия о смерти и матери, и сестры.
За выходные Мария Карри услышала трагические известия о смерти и матери, и сестры.

Мария Кэри провела последние дни с матерью перед ее кончиной

- В один трагический день, Марайя Кэри пережила смерть своей матери и сестры.

Мария Кэри выражает благодарность за возможность провести последние дни с мамой перед ее уходом. В заявлении она говорит: "Мне повезло провести последнюю неделю рядом с моей мамой перед тем, как она покинула нас". Она благодарна за доброту и понимание всех в это трудное время и надеется, что ей будет предоставлена ​​частная жизнь. К сожалению, сестра Кэри также скончалась в тот же день, как она сообщает в интервью журналу "People". Причина их смерти не разглашается. Маме Кэри было 87 лет, а сестре Алисон - 63.

Кэри стала иконой, несмотря на сложный семейный фон. В своей книге "Смысл Марии Кэри" 2020 года она рассказала о трудном детстве, омраченном пренебрежением и расизмом. Ее мама, ирландская певица, содержала семью, а папа, который умер в 2002 году, имел смешанное происхождение, будучи афроамериканцем и венесуэлец, и работал инженером. К сожалению, пара рассталась soon после рождения Кэри, и у нее есть старший брат.

В своих мемуарах Мария Кэри углубилась в сложные отношения с матерью и редкие контакты с семьей. В феврале 2019 года она почтила свою маму, Патрицию, трогательным постом в Instagram в день рождения, назвав ее "настоящей дивой".

Мария Кэри ценит воспоминания о проведении драгоценных моментов с мамой в последние дни. Несмотря на кончину матери, Кэри остается благодарной за любовь и поддержку, полученную от своей семьи и поклонников в это трудное время.

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