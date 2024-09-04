Неожиданное объявление - В области планирования национальных парков Северный Рейн-Вестфалия лидирует.

Северный Рейн-Вестфалия (NRW) отказалась от своих планов по созданию собственной Национальной администрации парков. В ответ на запрос от СДПГ Министерство окружающей среды объявило, что эти планы больше не преследуются. Предложенная организация подверглась критике со стороны оппозиции из-за отсутствия прогресса в выявлении второго национального парка в NRW.

Депутат от СДПГ Рене Шнайдер ранее спрашивал о полномочиях "новой администрации". Министр окружающей среды Оливер Кришер (Зелёные) тогда ответил: "Новая Национальная администрация парков будет отвечать за управление национальными парками, что было передано Министерству окружающей среды, природоохраны и транспорта".

На данный момент нет заявок на второй национальный парк

Хотя Кришер ранее говорил о нескольких национальных парках, это все еще неясно. С 2004 года существует Национальный парк Эйфель. Ни одна область не подавала заявку на второй парк, несмотря на продолжающиеся поиски более года.

Доклад Министерства окружающей среды в ландтаг предлагает передать Национальную администрацию лесного парка Эйфель вместе со своим персоналом в существующее Ландеамт для природы, окружающей среды и защиты прав потребителей (LANUV).

Шнайдер, экологический политик от СДПГ, сказал дпа: "Кажется, министр Кришер понял, что вероятность второго национального парка уменьшается из-за его бездействия". Министр "ведет свою политику по созданию организации, которая будет напрасной тратой денег налогоплательщиков", - сказал Шнайдер, но это всего лишь первый шаг. Он призвал к всеобъемлющему пересмотру национального паркового дела.

Рене Шнайдер из СДПГ критически отнесся к решению правительства, заявив, что план министра окружающей среды Оливера Кришера по созданию организации для управления национальными парками может оказаться напрасной тратой денег налогоплательщиков, учитывая отсутствие прогресса в выявлении второго национального парка в NRW. Несмотря на план Министерства окружающей среды передать Национальную администрацию лесного парка Эйфель и ее персонал в Ландеамт для природы, окружающей среды и защиты прав потребителей (LANUV), ни одна область не подавала заявку на второй национальный парк в NRW с 2004 года.

Читайте также: