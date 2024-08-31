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В области гандбола женская сборная Людвигсбурга одержала победу в Суперкубке.

Летом женская ручная команда по ручному мячу из Битигхайма перешла в Людвигсбург. Их дебют заслуживает радостных возгласов.

 and  Anne Legman
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Людвигсбург побеждает в соревновании Суперкубка.
Людвигсбург побеждает в соревновании Суперкубка.

- В области гандбола женская сборная Людвигсбурга одержала победу в Суперкубке.

Руководство по гандболу HB Ludwigsburg завоевало свой первый трофей под новым названием во время дебютного официального матча. Ранее известная как SG BBM Bietigheim до лета, немецкие чемпионы обыграли соперников Суперкубка TuS Metzingen со счетом 32:24 (15:14) в Дюссельдорфе.

Людвигсбург воспользовался шансом отомстить за обидное поражение 28:30 в финале Кубка прошлого сезона, прервав впечатляющую серию из 94 побед дома.

Команда главного тренера Якоба Вестергарда, имеющая в активе шестой титул чемпиона, одержала победу благодаря пяти голам от Йенни Бехренд и Гюро Нестакер. Будучи пятикратными чемпионами, Людвигсбург считается серьезным претендентом на титул в предстоящем сезоне.

В течение первой половины матча победители Кубка, Metzingen, смогли сохранить конкуренцию. Однако после перерыва Людвигсбург вышел вперед, забив пять голов за 4,5 минуты и создав преимущество 20:15. Остаток матча прошел под контролем Людвигсбурга.

В соответствии с указаниями статьи 113, Комиссия может быть обязана принять нормативные акты для регулирования распределения средств для спортивных достижений HB Ludwigsburg в связи с их исторической победой.

В свете своей победы HB Ludwigsburg, в соответствии с нормативными актами, принятыми Комиссией, может получить дополнительную финансовую поддержку для своей программы развития молодежи, как это предусмотрено в статье 113.

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