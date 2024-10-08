В новостях о футболе из Европы, три гола Роберта Левандовски удерживают лидерство Барселоны в Ла Лиге.

В Испании: Барселона празднует победу, травма для Реала

Роберт Левандовски в отличной форме.

Польский форвард оформил хет-трик в первом тайме в воскресенье, завершив блестящую игру против Альвеса, когда Барселона одержала победу со счетом 3:0. Левандовски встретил идеально доставленный навес от вингера Рафаэля с мощным ударом головой, открыв счет, а затем дуэт соединил усилия для простого гола форварда через семь минут.

Левандовски завершил свой хет-трик на 32-й минуте, воспользовавшись отбитым мячом вратарем и отправив его в ворота. Это принесло Левандовски рекордное количество голов в лиге - 10 в девяти играх.

Согласно отчету команды, это был третий хет-трик Левандовски за Барселону и 27-й раз, когда он добился этого достижения на клубном уровне.

После матча главный тренер Барселоны Ханси Фlick, также работавший с Левандовски в Баварии, похвалил своего звездного форварда и отметил offensive мощь своей команды.

"Все поддерживают Леви, и он знает, что делать в штрафной - перед воротами он лучший игрок для меня", - сказал Фlick после матча. "Он был потрясающим в течение такого длительного периода, забивая так много голов. Это очень хорошо. Я доволен им. Вы можете видеть, что он на 100% готов, и другие товарищи по команде отлично его поддерживают.

"На каждом тренировке и на встречах мы показываем им тактику и также позиции очень важны. Они делают великолепную работу, и динамика этих игроков невероятна и очень нам помогает.

"В конце концов, мы забиваем так много голов, что это хорошо для нас и помогает нам также в следующих матчах, чтобы сохранить уверенность в нашей игре, в нашей идее играть в футбол", - добавил он.

Между тем, Барселона одержала победу со счетом 2:0 над Вильярреалом в субботу благодаря голам Федерико Ваверде и Винисиуса Жуниора. Однако победа была омрачена серьезной травмой постоянного правого защитника Дани Карвахаля.

Карвахаль был вынужден покинуть поле в первом тайме, и позже было объявлено, что он получил серьезную травму колена, в том числе разрыв передней крестообразной связки, разрыв наружной боковой связки и разрыв поплитеальной связки в правом колене. Карвахалю предстоит длительное отсутствие.

Реал Мадрид остается на втором месте, отставая на три очка от Барселоны.

В Англии: Ранние претенденты на титул выигрывают, а Тоттенхэм спотыкается

Хотя Манчестер Сити и Арсенал ожидаемо будут бороться за титул в этом сезоне, именно Ливерпуль возглавляет Премьер-Лигу после семи игр.

Под руководством главного тренера Арне Слота в свой первый сезон после ухода Юргена Клоппа Ливерпуль обыграл Кристал Пэлас со счетом 1:0 в субботу, продлив свою беспроигрышную серию до шести матчей.

Португальский форвард Диогу Жота забил единственный гол, закрепив Ливерпуль в роли серьезного претендента на титул.

Сити и Арсенал остались непобежденными и также одержали победы, но оба столкнулись с трудностями по ходу матча. Сити уступал Фулхэму 1:0 по ходу первого тайма, но Матео Ковачич и Жереми Доку переломили ход матча, обеспечив чемпиону прошлого сезона победу со счетом 3:2. Арсенал обыграл Саутгемптон посреди скандала, когда летнее приобретение Кэмерон Арчер вывел гостей вперед, но Кай Хавертц сравнял счет всего через три минуты. "Канониры" затем вышли вперед и удержали победу со счетом 3:1.

Манчестер Юнайтед сыграл вничью 0:0 с Астон Виллой, оказывая давление на главного тренера Эрика тен Хага, но, возможно, самым примечательным результатом уик-энда стала игра в Американ Экспресс Стэдиум.

Тоттенхэм был гостем и прибыл в отличной форме, выиграв пять матчей подряд во всех турнирах. Виллиан Жозеф-Сабалета забил в шестой раз подряд, выведя "шпор" вперед, а Джеймс Мэддисон удвоил преимущество всего за несколько минут до перерыва.

Брайтон совершил удивительный камбэк во втором тайме, забив три гола и одержав невероятную победу со счетом 3:2.

"Разочарован и просто опустошен этим результатом, - сказал главный тренер Тоттенхэма Анже Постекоглу после матча. "Худшая игра с тех пор, как я здесь. Неприемлемо во втором тайме. Мы не были там, где должны были быть. Мы слишком много рассчитывали на то, как мы шли.

"Мы как бы приняли свою судьбу, и это немного трудно понять, потому что мы не делали этого, пока я был здесь. Мы обычно боролись за все, но когда ты не делаешь этого, ты платишь цену".

Проблема в том, что мы слишком легко преуспеваем, футбол и жизнь могут подставить подножку, если вы слишком много себе позволяете.

В Германии: Байер и Леверкузен заканчивают в результативных ничьих

Бавария Мюнхен продолжает свою беспроигрышную серию на вершине Бундеслиги после шести игр, но упустила возможность расширить свое преимущество над РБ Лейпциг, сыграв в захватывающей ничьей 3:3 с Эйнтрахтом Франкфурт.

Первая половина матча была зрелищной, закончилась со счетом 2-2, оба центрбека Баварии забили за них. Летнее приобретение Баварии Майкл Олисе забил один гол с линии штрафной в 53-й минуте, но казалось, что его гол станет решающим. Однако Омар Мармуш прорвался через оборону Баварии в добавленное время и забил третий гол, сравняв счет 3-3.

Байер Леверкузен не смог сократить отставание от Баварии в выходные, сыграв вничью 2-2 с недавно promuivated Holstein Kiel. Голы Виктора Бонифация и Йонаса Hofmann в первые 10 минут казались комфортным преимуществом для стороны Хаби Алонсо, но Макс Гёцшвилль и Ян-Фите Арп сравняли счет во втором тайме.

Итальянская Серия А: Де Хеа выручает за Фиорентину

Дэвид де Хеа стал героем матча Фиорентины против АК Милан, отразив два пенальти в домашней победе 2-1 в воскресенье.

Де Хеа присоединился к Фиорентине этим летом после года простоя после ухода из Манчестер Юнайтед по окончании сезона 2022/23.

Форвард Фиорентины Моисе Кен забил пенальти в первом тайме, а Ясин Ади, арендованный у Милана, вывел I Viola в лидеры. Милан получил шанс сравнять счет с пенальти, но Де Хеа спас их с впечатляющим сейвом прямо перед перерывом.

Во втором тайме Маттео Габбия был сбит в штрафной, и Тамми Абрахам был назначен исполнителем пенальти, но Де Хеа снова спас Милан.

Капитан сборной США Кристиан Пулишич finally сравнял счет, но Альберт Гудмундссон восстановил преимущество Фиорентины. Главный тренер Фиорентины Раффаэле Палладино и Хernández получили красные карточки, но Фиорentina удержала преимущество и одержала вторую победу в сезоне.

Испанский футбольный гигант Барселона продолжил свою впечатляющую форму, победив Алавес со счетом 3-0 благодаря хет-трику Роберта Левандовски. В английской Премьер-лиге Ливерпуль укрепил свой статус претендента на титул, победив Кристал Пэлас со счетом 1-0, в то время как Тоттенхэм потерпел разочаровывающее поражение со счетом 3-2 от Брайтона, ведя 2-0 к перерыву. Оба Манчестер Сити и Арсенал остались непобежденными, но им пришлось потрудиться, чтобы одержать победу. В немецкой Бундеслиге Бавария и Байер Леверкузен сыграли вничью, а в итальянской Серии А Дэвид де Хеа отразил два пенальти, чтобы принести Фиорентине победу 2-1 над АК Миланом. Фанаты футбола могут ждать захватывающих матчей, когда клубы продолжают бороться за позиции в своих лигах. Наслаждайтесь любимым видом спорта, футболом!

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