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В новом судебном процессе квотербек "Кливленд Браунс" Дешон Уотсон сталкивается с обвинениями в сексуальном домогательстве, произошедшем в 2020 году.

Дешон Уотсон, квотербек Кливленд Браунс, обвиняется в половых домогательствах, включая сексуальное нападение и насилие, согласно юридическому иску, поданному в понедельник женщиной из Хarris County, Техас, с 2020 года.

 and  Christian Meier
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ДеШон Уотсон наблюдает за происходящим в матче «Кливленд Браунс» против «Даллас Каубойс» в...
ДеШон Уотсон наблюдает за происходящим в матче «Кливленд Браунс» против «Даллас Каубойс» в воскресенье.

В новом судебном процессе квотербек "Кливленд Браунс" Дешон Уотсон сталкивается с обвинениями в сексуальном домогательстве, произошедшем в 2020 году.

В судебном деле, предоставленном CNN, женщина по имени "Джейн Доу" утверждает, что Уотсон сексуально assaultовал её в её квартире перед ужином в октябре 2020 года.

Иск подробно описывает, что Уотсон, который на тот момент был членом команды Houston Texans, разозлился, не смог найти квартиру женщины и вымещал своё разочарование по телефону.

По словам истца, после входа в квартиру, когда женщина готовилась в ванной, Уотсон якобы снял одежду и потребовал массажа для ягодиц, лежа на её кровати.

В иске утверждается, что женщина, известная как Джейн Доу, испугалась.

"Она была в своей маленькой квартире с гораздо более крупным мужчиной. ... Доу пыталась успокоить Уотсона, массируя ему спину, а не ягодицы," - говорится в иске.

Уотсон продолжал требовать массажа для ягодиц, но она отказалась, в результате чего он стал раздражительным, согласно иску.

"Джейн была парализована страхом, не зная, как отказать Уотсону без риска для своей безопасности," - утверждает иск.

В иске утверждается, что Уотсон раздел женщину и "проник в неё... без согласия, явного или неявного."

Иск утверждает: "Джейн Доу чувствовала себя парализованной, не зная, рисковать ли своей безопасностью, пытаясь остановить Уотсона или выдержать его assault."

По словам истца, сексуальный assault продолжался "в течение нескольких минут", прежде чем женщине удалось освободиться и взять тяжёлый предмет для защиты. В иске говорится, что Уотсон затем "вбежал" из квартиры.

Ни представители Уотсона, ни "Кливленд Браунс", ни "Хьюстон Тексанс", ни Ассоциация игроков НФЛ не ответили на запрос CNN.

НФЛ отказалась комментировать, когда её kontaktiruyali CNN.

Джейн Доу требует компенсационные и штрафные убытки, превышающие 1 миллион долларов, согласно иску.

В 2022 году НФЛ и Ассоциация игроков НФЛ договорились о приостановлении Уотсона на 11 регулярных сезонов без оплаты и штрафе в размере 5 миллионов долларов после подачи не менее 24 гражданских исков от имени женщин, утверждающих, что квотербек сексуально домогался или assaultовал их во время частных сеансов массажа, когда он играл за "Тексанс".

Уотсон сохранял свою невиновность в этих делах, и 23 из них были урегулированы в частном порядке. Два великих жюри отказались предъявить Уотсону уголовные обвинения.

"Я продолжаю двигаться вперёд со своей карьерой и жизнью и буду придерживаться своей невиновности," - сказал Уотсон в то время.

"Просто потому, что происходят урегулирования и подобные вещи, это не означает, что человек виновен во что-либо," - сказал он.

В 2022 году "Кливленд Браунс" обменяли три первых раунда на Уотсона и подписали его на пятилетний контракт с полностью гарантированными 230 миллионами долларов, что на тот момент было самой большой суммой гарантированных денег в истории НФЛ.

Несмотря на судебное дело и многочисленные обвинения против него, Уотсон продолжил преследовать свою страсть к футболу, как видно из его подписания в "Кливленд Браунс".

В разгар этих обвинений Уотсон оставался преданным своему спорту и карьере, проявляя сильную решимость в поддержании своей невиновности.

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