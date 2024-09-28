В нокаут-конкурсе, умелый шарман оставил Ваттеншайда в восторге.

Полвека в немецкой второй футбольной лиге увидели немало неординарных личностей, среди них такие известные фигуры, какWalter Frosch, Ansgar Brinkmann и Olaf Thon. Однако один человек действительно выделяется, мужчина, который когда-то грезил стать чемпионом Аргентины на международной футбольной арене и в итоге оказался в Ваттеншайде.

В своей недавней книге "Первый класс. 50 лет второй лиги" автор Харди Груне описывает эту историю как сказку, повествуя о пути "аргентинского волшебника", который играл за SG Wattenscheid 09 в так называемой "Булыжной лиге" Второй Бундеслиги. И действительно, это удивительная история из "подполья" немецкого футбола.

История начинается в 1974 году, когда Карлос Бабингтон имел большие надежды на профессиональную футбольную карьеру. Годом ранее он выиграл чемпионат Аргентины с "Хураканом" под руководством легендарного тренера Сесара Менотьи. Его выступления на чемпионате мира в Германии также были впечатляющими.

Его план состоял в том, чтобы продолжить карьеру в Европе после чемпионата мира, и "Сток Сити" из английской Первой лиги уже сделал ему предложение. Однако его мечты рухнули, когда его дед не смог найти необходимый свидетельство о рождении.

Внезапно интерес к талантливому аргентинцу проявил "Интер Милан", даже начав переговоры. Однако Бабингтон не смог доказать свое итальянское происхождение, и без этого "Интер" не мог подписать его. Теперь 24-летний светловолосый аргентинец мог надеяться только на чемпионат мира в Германии - и на свою игру.

Харизматичный Клаус Штеильманн, патрон и амбициозный президент SG Wattenscheid 09 из тогда независимого города в Руре, был очарован аргентинцем. Возможно, это было связано с его верой в поиск достойного преемника своему протеже, Ханнесу Бонгарцу, который переехал в Гelsenkirchen. Приобретение "Аспарагусового Тарзана" примерно за 770 000 марок вызвало переполох в регионе. Рольф Рюссманн, будущий товарищ по команде Бабингтона, сказал тогда: "Подходит хорошо. Он блондин, как и Нигбур, Фихтель, ван ден Берг, Зобиерай, Шерер, Люткебохмерт, двое Кремеров и я. С конца августа холодные блондины из серого запада выступят в Бундеслиге!"

Согласно рассказу Груне в его книге о Второй лиге, "Аргентинец должен был помочь мечте Штеильманна о выходе в Бундеслигу сбыться. 'Мы рады, что Карлос Бабингтон finally присоединился к нам после долгих переговоров, и мы надеемся, что этот футбольный гений обогатит нашу гармоничную клубную жизнь', - сказал предприниматель из Ваттеншайда при представлении нового суперзвезды, за которую он заплатил 200 000 долларов США".

Бабингтон был представлен увлекательному миру Второй Бундеслиги.

Карлос Бабингтон не был просто местной достопримечательностью для района вокруг Bochum, но настоящей сенсацией для всей Второй Бундеслиги, которая только начинала свой первый сезон. Внезапно аргентинский футбольный чемпион, национальный командный игрок и участник чемпионата мира играл на провинциальных полях по всей стране, встречаясь с командами, такими как 1. FC Mülheim, Wacker 04 Berlin, SpVgg Erkenschwick, Olympia Wilhelmshaven или HSV Barmbek-Uhlenhorst. Несмотря на то, что он считался "спортивным обогащением" и забил впечатляющие 46 голов в 120 играх второй лиги, его товарищи по команде не могли полностью соответствовать его уровню игры.

Несмотря на присутствие Бабингтона, мечта Штеильманна о выходе в Бундеслигу так и не сбылась, и SG Wattenscheid 09 остался "эпитафией серой мыши во Второй Бундеслиге Север". Но и для Карлоса Бабингтона дела не пошли на лад после его времени в Bochum. Его запланированный переход в "Ривер Плейт" в Буэнос-Айресе сорвался в 1978 году, и несмотря на поддержку своего бывшего тренера в "Хуракане" и тогдашнего главного тренера национальной команды Сесара Менотьи, он пропустил чемпионат мира и возможность выиграть трофей на родине.

В анналах Второй Бундеслиги Карлос Бабингтон всегда будет занимать особое место. Он, вероятно, был одним из величайших футболистов, которых когда-либо видела эта лига. История "аргентинского волшебника" в "Булыжной лиге" до сих пор вспоминается с теплотой в Ваттеншайде. Жаль, что у истории не было счастливого конца. SG Wattenscheid 09 удалось пробиться в Бундеслигу только в 1990 году, после возвращения бывшего протеже Клаус Штеильманна, Ханнеса Бонгарца. И это всего лишь одна из многих увлекательных историй из 50-летней истории Второй Бундеслиги, рассказанных Харди Груне в своей занимательной книге "Первый класс. 50 лет второй лиги".

Аргентинский волшебник Карлос Бабингтон оказался в немецкой Второй футбольной лиге, играя за SG Wattenscheid 09, после того как его мечты о выступлении в английской Первой лиге и итальянской Серии А рухнули из-за бюрократических проблем. Его прибытие вызвало переполох в регионе, и он был приветствован как спортивное обогащение лиги, забив 46 голов в 120 играх.

Как рассказывает Груне в своей книге, время Бабингтона во Второй футбольной лиге было отмечено его исключительным мастерством, но его товарищи по команде не могли полностью соответствовать его уровню, и несмотря на его вклад, SG Wattenscheid 09 не смог выйти в Бундеслигу.

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