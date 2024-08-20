Молодёжь или люди в расцвете сил. - В Нойхаусе обнаружили трех молодых волков

Вблизи Неухауса ам Ренвег, под управлением Зонеберга, семейство волков пополнилось. Впервые в этих местах были замечены три волчата на фотографиях, сообщило Министерство окружающей среды. Эти фотографии были признаны подлинными как доказательство присутствия волков как Центром экспертов по волкам/барсукам/рысям Тюрингии, так и Федеральным центром документирования волков.

В результате, эта территория переходит из статуса "территории пары" в статус "территории стаи". В Тюрингии есть еще одна волчья стая, расположенная в Охдрюфе под управлением Готы. В регионе Илфельд, под управлением Нордхаузена в Южных Гарцах, была идентифицирована и подтверждена новая пара. Министерство окружающей среды ожидает, что общая популяция волков в стране составит от 15 до 20 особей.

Волки в Германии строго охраняются и могут быть охотятся только в исключительных случаях. Тем не менее, во многих регионах возникают споры, так как фермеры жалуются на финансовые потери из-за встреч с волками.

Волчья пара, ставшая стаей, по-прежнему обитает в Неухаусе ам Ренвег. В соседних регионах фермеры часто сталкиваются с этими разросшимися волчьими семьями, что приводит к спорам из-за возможных финансовых потерь.

Читайте также: