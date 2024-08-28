- В Нижней Саксонии значительное число людей страдает от проблем с грамотностью.

Инициатива ландтага привлекла внимание Министерства науки к проблеме людей, сталкивающихся с трудностями чтения и письма. Поводом для этого послужил грядущий Международный день грамотности 8 сентября, о чем было объявлено министерством.

В Нижней Саксонии, в частности, с этой проблемой сталкиваются около 620 000 взрослых в возрасте от 18 до 64 лет – примерно один из тринадцати жителей. Их часто называют «функционально неграмотными», что подразумевает ограниченные навыки чтения и письма. По данным исследования 2018 года, посвященного грамотности взрослых, в Германии в целом с этой проблемой сталкивается около 6,2 миллиона взрослых, что составляет один из семи человек.

Министерство считает грамотность – способность читать и писать – важным условием для интеграции в общество. Во время заседания ландтага с участием президента ландтага Нижней Саксонии Ханны Набер и министра науки Фалько Мёрса (оба – СДПГ) член совета учащихся Нижней Саксонии Уве Бoldt поделился своим опытом жизни безграмотного человека.

Бoldt хочет повысить осведомленность среди членов ландтага и проинформировать их о проблеме, подчеркивая, что неграмотные в основном борются со стыдом и ежедневными трудностями. Он выступает за увеличение финансирования и программ поддержки.

По словам Мёрса, министерство планирует выделить 7 миллионов евро из Европейского социального фонда на программы поддержки, которые будут дополнены еще 7,6 миллиона евро из государственного бюджета.

Министерство науки подчеркивает важность образования в преодолении проблем грамотности, рассматривая грамотность как важное условие для интеграции в общество. Уве Бoldt, представляющий пострадавших, подчеркивает необходимость увеличения финансирования и программ поддержки в образовании для помощи неграмотным в преодолении их трудностей.

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