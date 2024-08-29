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Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

В Нижней Саксонии заработная плата растет быстрее, чем инфляция.

Местные жители Нижней Саксонии получают возможность тратить больше благодаря существенным повышениям заработной платы при сравнительно невысокой инфляции.

 and  Hanna Hofmann
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Работники в Нижней Саксонии испытывают увеличение финансовых ресурсов в результате снижения...
Работники в Нижней Саксонии испытывают увеличение финансовых ресурсов в результате снижения давления инфляции

Усиленная покупательская способность или увеличенные финансовые средства для совершения покупок - В Нижней Саксонии заработная плата растет быстрее, чем инфляция.

Работники в Нижней Саксонии все еще компенсируют потерю покупательной способности, вызванную периодом высокой инфляции. Во втором квартале зарплаты выросли на 6,8% по сравнению с предыдущим годом, превзойдя цены, которые выросли всего на 2,1%, согласно данным Статфискального управления. С учетом инфляции реальные зарплаты выросли на внушительные 4,6%, что является самым сильным ростом с момента начала опроса в 2008 году.

Статистики в основном связывают это с падением инфляции и существенным повышением зарплат. Это четвертый квартал подряд, когда зарплаты растут быстрее, чем цены. В первом квартале реальные зарплаты выросли на 2,3% после учета инфляции.

До этого работники испытывали значительное снижение своей покупательной способности. Было восемь кварталов подряд, когда реальные зарплаты падали с середины 2021 года до середины 2023 года, в результате резкого роста потребительских цен, вызванного нападением России на Украину. Период COVID-19, начавшийся летом 2020 года, также привел к значительным потерям.

Несмотря на сложные экономические периоды, вызванные высокой инфляцией и пандемией COVID-19, жители Нижней Саксонии смогли существенно восстановить свою покупательную способность. Робкий рост реальных зарплат, отмеченный Статфискальным управлением, является устойчивой тенденцией в регионе с начала 2023 года.

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