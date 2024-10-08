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В Нижней Саксонии рост числа случаев тяжких преступлений среди несовершеннолетних преступил закон более чем в два раза.

 and  Viktoriya Miller
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В Нижней Саксонии рост числа случаев тяжких преступлений среди несовершеннолетних преступил закон более чем в два раза.

К концу 2023 года в Нижней Саксонии было зарегистрировано более 195 несовершеннолетних правонарушителей с интенсивной криминальной историей в возрасте до 21 года, что представляет собой существенный рост по сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано 108 таких правонарушителей. Министерство внутренних дел Ганновера отметило, что этот значительный рост не был связан с увеличением преступной активности.

Данные полиции показали, что существенный рост числа таких правонарушителей произошел в это время. По состоянию на последний день 2023 года было зарегистрировано 195 человек, что является существенным увеличением по сравнению с предыдущими годами: 83 в 2019 году, 70 в 2020 году и 84 в 2021 году.

В большинстве случаев эти правонарушители были мужчинами, но в список также попали 9 женщин. Представитель министерства приписал увеличение числа правонарушителей усилиям полиции по выявлению криминальных групп несовершеннолетних и оптимизации внутренних процедур и сбора данных.

Представитель уточнил, что рост числа правонарушителей не является единственным признаком изменения динамики преступности. Интенсивные правонарушители - это лица, классифицированные как имеющие высокий потенциал преступности из-за своей обширной криминальной истории, высокого объема преступлений в течение короткого периода времени или особенно тяжкого индивидуального случая.

Одновременно с этим Министерство внутренних дел Нижней Саксонии ведет реестр взрослых интенсивных правонарушителей в возрасте 21 года и старше. К сожалению, данные для этого нового списка еще не проанализированы, поэтому на данный момент невозможно провести анализ тенденций.

Согласно последним данным, к концу 2023 года было зарегистрировано 151 мужчина и 9 женщин в качестве взрослых рецидивистов или интенсивных правонарушителей. Министерство не предоставило информации об их возрастной группе и характере преступлений, но было подтверждено, что интенсивные правонарушители были распределены по всей Нижней Саксонии, без выделения какой-либо конкретной области как значительного очага преступной активности.

Полиция сыграла важную роль в выявлении криминальных групп несовершеннолетних, что способствовало существенному увеличению числа зарегистрированных несовершеннолетних правонарушителей. Благодаря усилиям полиции число зарегистрированных интенсивных правонарушителей в возрасте до 21 года существенно возросло.

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