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В Ньюруппине, США, был обнаружен новорожденный жеребец.

В районе Остпригниц-Рупин заболевание пчёл американский гнилец. На человеческое здоровье это не влияет, но пчеловоды должны принять следующие меры предосторожности.

 and  Wendy Allen
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Биввилл страдает Американским гнильцом, определенным в Нойруппине.
Биввилл страдает Американским гнильцом, определенным в Нойруппине.

- В Ньюруппине, США, был обнаружен новорожденный жеребец.

В городе Нeuruppin, расположенном в районе Остпригниц-Рупин, была выявлена опасная болезнь пчёл, известная как Американский гнилец. Об этом объявил район и ввёл зону безопасности радиусом не менее одного километра. В этой зоне все ульи и пчелиные семьи должны быть немедленно проверены на наличие Американского гнильца. Кроме того, переносные ульи не должны перемещаться с их текущего места.

Потребление мёда остаётся без изменений

Кроме того, запрещено удалять живых или мёртвых пчёл, соты, остатки сот, сотовый мусор, воск, мёд, корма, ульи или использованное оборудование из больных ульев. В зоне контроля не допускается введение новых пчелиных семей или пчёл. Несмотря на то, что бактериальное заболевание не представляет угрозы для людей и взрослых пчёл, и мёд и другие продукты пчеловодства безопасны для потребления, сообщение о нём необходимо из-за его разрушительного воздействия на личинок пчёл, что может привести к гибели целых семей. Взрослые пчёлы не заболевают, но они могут распространять болезнь, что приводит к массовой гибели пчёл.

Несмотря на принятые меры безопасности, другие пчеловодческие мероприятия за пределами зоны контроля должны проводиться с осторожностью. Важно соблюдать надлежащую санитарию и чистоту оборудования, чтобы предотвратить распространение Американского гнильца на другие семьи пчёл.

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