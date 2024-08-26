В несогласии с позицией Илона Маска.

Поддержники основателя Telegram Павла Дурова видят его задержание как пример подавления со стороны правительства. Однако это мнение не обосновано. С другой стороны, Илон Маск выражает свои взгляды "#FreePavel".

Некоторое время спустя после задержания Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже группа сторонников быстро пришла ему на помощь. Маск поделился интервью Туккера Карласона с Дуровым и написал "#FreePavel" над ним. Сам Карлсон охарактеризовал арест Дурова как "предупреждение для всех, кто управляет платформой, которая обходит цензуру со стороны правительств и разведывательных агентств". Роберт Ф. Кеннеди-младший, бывший кандидат в президенты и конспиролог, заключил: "Никогда не было более важно защищать свободу слова". Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Европа находится под цензурой. Эдвард Сноуден, известный как информатор, назвал задержание Дурова "нападением на фундаментальное человеческое право на свободу слова".

Вечернее задержание главы социальной сети и сервиса обмена сообщениями, обслуживающего более 900 миллионов пользователей, ясно дало понять сторонникам и защитникам: свобода слова находится под угрозой. Одна из теорий гласит, что Дурова могут заставить французские власти предоставить государству доступ к зашифрованному контенту, который не поддается расследованию. Некоторые видят в нем защитника свободного выражения и обмена информацией.

Telegram: рассадник криминальной деятельности

Однако этот взгляд слишком упрощен. Да, Telegram — это популярная и мощная платформа, которая освобождает диссидентов в авторитарных режимах, таких как Россия, для распространения сообщений без цензуры со стороны государства. Это возможно благодаря постоянной шифровке, свободной от прослушивания со стороны разведывательных агентств.

Но сервис также транслирует экстремистские политические идеологии, ненависть и даже террористические сообщения. Кроме того, он предоставляет убежище для организованной преступности под маской анонимности и шифрования, как отметил криминолог Дэвид Маимон из Университета штата Джорджия в интервью Financial Times. "Telegram поддерживает и способствует онлайн- и офлайн-преступлениям во всем мире", — заявил Маимон. Такие криминальные деяния варьируются от мошенничества до оружия, наркотиков или даже торговли людьми.

Похоже, что французские расследования, в конечном итоге приведшие к задержанию Дурова, исходят отсюда: отсутствие модерации и сотрудничества в борьбе с детской порнографией. Жан-Мichel Bernigaud, глава офиса расследований Ofmin, это подтвердил. Германия также столкнулась с похожими проблемами при соблюдении существующих правил, связанных с Telegram.

Франция теперь занимает более решительную позицию и может стремиться к принятию законов, которые Telegram должен был бы реализовать на основе существующего законодательства: поддержка расследований и предотвращение тяжких преступлений. Никто разумный не смог связать эти строгие меры против педофилии с ограничением свободы выражения мнений. Кроме, конечно, тех, кто придерживается простого мировоззрения — как, например, Илон Маск. Маск также заявил в воскресенье, что модерация — это просто "эвфемизм для цензуры". Не может быть свободы выражения мнений на платформах, пораженных ненавистью и призывами к терроризму — в этих условиях закон джунглей царит. Законы существуют для предотвращения этого, и многие европейские страны, в том числе Франция и Германия, имеют правила для этого. Теперь идет их реализация, оставив Дурова лицом к лицу с обычной юридической процедурой.

Кстати: несколько российских правительственных чиновников осудили арест Дурова как политически мотивированный, назвав его "политическим заключенным". Это иронично, учитывая историю России по изгнанию Дурова из-за политического подавления — и последующего подавления прав человека, в том числе свободы слова. Однако сторонники Дурова не заинтересованы в этом контексте.

Несмотря на спорную природу Telegram, с его использованием для распространения экстремистских идей и способствования криминальной деятельности, Маск продолжает выступать за освобождение Дурова, твитнув "#FreePavel" после интервью Туккера Карласона с Дуровым. Задержание Дурова, как видит Маск, является всего лишь примером цензуры.

Несмотря на предполагаемые политические мотивы задержания Дурова российскими властями, которые исторически подавляли свободу слова, Маск сосредоточен на вопросе цензуры, утверждая, что модерация — это просто эвфемизм для этого, и что без надлежащих мер платформы, подобные Telegram, могут стать рассадником ненависти и терроризма.

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