В необычном финале Китайского Открытия, лучший соперник Янник Синнер падает перед восходящей звездой Карлосом Алкарасом.

После трех изнурительных раундов Испания Карлос Алькарас одержал победу над действующим номером один Яником Синнером, завоевав титул со счетом 6-7, 6-4, 7-6 и добавив к своей коллекции 16-й титул ATP.

Оба спортсмена продемонстрировали выдающиеся навыки в этом захватывающем матче, подтвердив свой статус двух из лучших игроков в настоящее время.

Хотя Алькарас теперь имеет 3-0 в сезоне против Синнера, номер три Испании выразил свое восхищение итальянцем.

"Это был очень напряженный матч", - сказал Алькарас после победы.

"Яник, как и прежде, доказал, что он, по крайней мере, в моих глазах, лучший игрок мира. Его игра просто невероятна. Уровень тенниса, который он показывает, поражает. Физически и ментально он монстр."

Оба спортсмена разделили между собой четыре главных трофея этого сезона - Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии и US Open, в то время как Алькарас завоевал титулы на Уимблдоне и Ролан Гаррос.

Сначала Алькарас взял быстрый старт в первом сете, но Синнер набрал обороты и сумел отыграть три матч-бола, в итоге победив в напряженном тай-брейке первого сета.

Итальянец, выигравший 15 матчей подряд, продолжал доминировать во втором сете, оказывая сильное давление на Алькараса. Несмотря на множество шансов на брейк, Алькарас справился, сравняв счет 1:1 и отправив матч в решающий сет.

"Я действительно рад, что мне удалось победить"

Алькарас казался более активным в третьем сете, создав комфортное преимущество 3:1. Однако Синнер не сдавался и сравнял счет в напряженном тай-брейке третьего сета.

Алькарас затем взял инициативу в свои руки, выиграв семь подряд очков и завоевав победу после напряженной борьбы в течение трех часов и 21 минуты - самую длинную игру в истории турнира.

"Я действительно рад, что мне удалось победить в третьем сете", - сказал Алькарас после одного из самых захватывающих матчей этого года. "Даже несмотря на то, что Синнер снова взял мою подачу, и наше положение было очень напряженным, я продолжал бороться и в итоге победил."

Этой победой Алькарас стал первым игроком, выигравшим турниры ATP 500 на всех трех поверхностях с момента их введения в 2009 году.

Поражение Синнера произошло в неудачный момент, когда ему нужно было отсутствовать на теннисном корте.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подала протест в Спортивный арбитражный суд (CAS) после решения независимого трибунала о том, что Синнер не несет ответственности за два положительных теста на запрещенное вещество в марте 2024 года.

23-летний спортсмен пока не получил дисквалификацию, так как Международное агентство по Integrity Tennis (ITIA) заявило в августе, что он не несет ответственности за положительные результаты теста на клостебол, несмотря на то, что образцы, взятые с интервалом в восемь дней на Indian Wells в марте, содержали небольшие количества клостебола.

После напряженного матча Алькарас и Синнер продолжают укреплять свой статус лучших игроков в теннисе. Несмотря на победу Синнера на Открытом чемпионате Австралии и US Open, Алькарас одержал победу в последнем матче, добавив еще один титул ATP к своей коллекции.

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