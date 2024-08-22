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В некоторых странах риск потерять страховые выплаты на жизнь уменьшается.

Влияние местности на стоимость автостраховки considerable. Водители в регионах с более высокой склонностью к авариям могут ожидать более высокие премии. В последнее время были внесены корректировки в Шлезвиг-Хольштейн.

 and  Wendy Allen
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- В некоторых странах риск потерять страховые выплаты на жизнь уменьшается.

Приблизительно одна пятая водителей с полным автострахованием в Шлезвиг-Гольштейне, в частности, проживающих в районах Фленсбург, Киль и Рендсбург-Экернфёрде, переклассифицированы в более дорогие региональные категории, согласно данным Ассоциации немецких страховщиков (GDV). Это затрагивает многих владельцев автомобилей в этих регионах. Стоит отметить, что страховщики могут применять это изменение к будущим страховым полисам, даже к действующим договорам.

Региональные классы дают представление о количестве аварий, вызванных водителями, зарегистрированными в определенных районах. Как правило, более высокий региональный класс означает более высокую страховую премию. На сумму премии также влияют другие факторы, такие как тип транспортного средства, возраст водителя и количество лет безаварийной езды.

Согласно GDV, около 360 000 водителей в районах Северная Фризия, Лauenburg и Рендсбург-Экернфёрде столкнутся с увеличением своей региональной категории ответственности. С другой стороны, примерно 170 000 водителей в Киле и Дитмаршене могут получить более выгодные рейтинги. К сожалению, GDV не раскрыл причины этого изменения.

В Гамбурге как полные, так и ответственные страховые региональные классы являются самыми дорогими в Шлезвиг-Гольштейне. В частности, частичное полное страхование, которое покрывает такие случаи, как ущерб от шторма, дороже в Шлезвиг-Фленсбург и Северной Фризии.

К удивлению, классификация Гамбурга не изменилась существенно. В большинстве случаев региональные классы имеют более высокие ставки в городских районах из-за более частого количества аварий, вызванных более интенсивным движением.

Несмотря на то, что они находятся в более дорогой региональной категории, многие водители в Шлезвиг-Фленсбурге и Северной Фризии все еще выбирают частичное полное страхование. В ответ на растущие страховые премии некоторые владельцы транспортных средств в этих регионах рассматривают возможность перейти на модели автомобилей из более низких страховых групп.

Ассоциация немецких автомобилистов (GVV) подчеркнула, что переклассификация водителей в более дорогие региональные категории может привести к потенциальному увеличению спроса на более маленькие и экономичные по топливу автомобили в районах, таких как Фленсбург и Киль.

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