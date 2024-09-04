- В некоторых регионах страны добровольно вводят прозрачные системы налога на имущество.

Начало нового года ознаменовалось планированием нескольких городов и поселков ввести новый налог на недвижимость. Однако многие владельцы недвижимости все еще не знают точную стоимость, так как решающий коэффициент, процент, добавляемый в конце расчета, еще не объявлен во многих местах. Большинство городов планируют раскрыть свои ставки только осенью.

Согласно немецкой ассоциации городов и муниципалитетов, задержка связана с отсутствием необходимых оценок недвижимости. Однако опрос, проведенный журналом Capital среди 16 министерств финансов земель, показывает, что налоговые органы уже отправили уведомления о новой налоговой стоимости недвижимости. Немецкий союз налогоплательщиков (DSTG) поддерживает это, заявляя, что 93-95 процентов владельцев недвижимости подали свои налоговые декларации, и примерно 90 процентов были оценены.

Тем не менее, налоговые органы были завалены возражениями. После призыва Федеральной ассоциации налогоплательщиков (BdSt) к сопротивлению количество возражений резко возросло: процент возражений необычно высок - 20 процентов. Это также подтверждается статистикой Федерального министерства финансов, согласно которой в 2023 году было получено почти 10 миллионов новых возражений, что на 233 процента больше, чем в предыдущем году.

Налог на недвижимость, нейтральный по доходам, для кого?

Поскольку муниципалитеты еще не раскрыли свои ставки, многие владельцы домов и квартир находятся в неведении. Новая оценка привела к тому, что налоговая стоимость недвижимости для большинства объектов значительно выше прежних единообразных значений. Из-за более высокой базы расчета налоговая нагрузка, скорее всего, увеличится для многих, даже если муниципалитеты сохранят свои ставки.

Теперь несколько федеральных земель стремятся проинформировать своих граждан о диапазоне, в котором ставки муниципалитетов должны находиться для внедрения "нейтральной по доходам" реформы. Правительство обещало это, когда Федеральный конституционный суд потребовал реформу налога на недвижимость в 2018 году. Муниципалитеты должны установить свои ставки так, чтобы их доход от налога на недвижимость после реформы был подобен тому, что был до нее. Эта реформа не должна использоваться для увеличения налогов. Однако это не означает, что каждый владелец недвижимости будет платить такой же налог на недвижимость в 2025 году, как и раньше. Некоторые могут столкнуться с увеличением или даже уменьшением нагрузки.

Реестры прозрачности в семи землях

В то время как Саксония, Северный Рейн-Вестфалия и Гессен уже опубликовали подходящие ставки на своих веб-сайтах, Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и Шлезвиг-Гольштейн планируют создать свои реестры прозрачности в сентябре или октябре. Бранденбург планирует последовать в ноябре. Эти реестры предназначены для служения ориентирами для ключевых лиц в ратушах и советах о том, как сохранить общий налог на недвижимость на стабильном уровне.

Тем не менее, земли могут только рекомендовать ставки, и города и муниципалитеты в конечном итоге решают, насколько высока их ставка должна быть для финансирования школ, детских садов и дорожного обслуживания с помощью налоговых доходов.

Нижняя Саксония и Мекленбург-Передняя Померания заняли среднюю позицию. Там муниципалитеты обязаны публиковать налоговую ставку, нейтральную по доходам. Если муниципалитет хочет отклониться от этого, он также должен объявить об этом. "Это гарантирует максимальную прозрачность", - говорит Министерство финансов Мекленбург-Передней Померании.

Тем временем некоторые федеральные земли не планируют создавать реестр прозрачности. Согласно Министерству финансов Саксонии-Анхальт, то, является ли налог на недвижимость структурированным нейтрально по доходам, в основном зависит от ответственного поведения муниципалитетов в пределах их налоговой ставки автономии. Правительство земли также считает реестр ненадежным, поскольку владельцы недвижимости больше заинтересованы в конкретных последствиях реформы для своих собственных объектов, чем в нейтральности доходов.

Министерство финансов Тюрингии не хочет реестра прозрачности, потому что он ограничит налоговую ставку автономию муниципалитетов и вызовет высокую административную нагрузку: "Очень грубо рассчитываемая модель налоговой ставки земли ограничивает решение-making власти мэров и городских советов".

В городских штатах ситуация яснее. В Гамбурге все еще ведутся переговоры о том, какая налоговая ставка будет применяться к недвижимости и недвижимости Гамбурга. В Бремене уже достигнуто соглашение о налоговой ставке 755 процентов. Город Бремерхафен, который также принадлежит Бремену, устанавливает свою собственную налоговую ставку, но обещает нейтральность доходов, согласно информации сената.

Берлин стал первым федеральным земельным государством, которое в феврале установило ставку налога на недвижимость на 2025 год. Для застроенных и застраиваемых участков она была почти урезана с нынешних 810 процентов до 470 процентов. Уменьшение необходимо потому, что объекты в восточной части ранее были недооценены из-за разделения города, и налоговая нагрузка для владельцев в Восточном Берлине должна была существенно возрасти с 2025 года.

В этом контексте важно отметить, что решение о раскрытии ставок налога на недвижимость находится в юрисдикции каждого муниципалитета. Поэтому владельцы недвижимости в многих районах с нетерпением ждут информации от своего местного муниципалитета о конкретных налоговых ставках.

Кроме того, для поддержания прозрачности и соблюдения обещания нейтральной по доходам реформы налога на недвижимость некоторые земли призывают муниципалитеты публиковать свои ставки прозрачным образом, позволяя гражданам понять, как их налоги будут затронуты.

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