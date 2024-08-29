- В некоторых регионах наблюдается рост краж металлов на кладбищах

Воры похищают декоративные предметы, такие как безделушки, цветочные горшки, фигурки - главное, чтобы они были сделаны из металлов, таких как медь или бронза. Воры не только нацелены на строительные площадки или железнодорожные пути, но и крадут декорации кладбищ в больших количествах. Недавно в Эмеркингене (район Альб-Доной) была похищена значительная бронзовая фигура Мадонны, а несколько недель назад в Охсхенхаузене (район Биберрах) была украдена бронзовая скульптура лошади, а в Сандаузене (район Рейн-Неккар) воры похитили бронзовые надгробные украшения с 60 могил. Подобные инциденты произошли в Ахерне (район Ортенау), где в конце августа было украдено почти 40 медных предметов с могил. Полиция оценивает ущерб в шестизначную сумму. В августе в Бреттене (район Карлсруэ) также произошло крупное ограбление надгробных украшений, о чем представитель заявил, что это "ничего не виданное в Бреттене прежде".

Крупные материальные потери

Подобные катастрофические инциденты произошли в регионе Крайхгау, где в середине августа были украдены бронзовые таблички с многочисленных военных могил. Представитель заявил, что эти таблички стоили около 13 000 евро для установки в 2006 году, и в то же время были украдены другие бронзовые надгробные украшения. Общие потери составили около 18 000 евро. Кладбища в Хайдельберге столкнулись с аналогичной ситуацией, когда в июне были украдены ценные предметы, такие как вазы, статуи, кресты и светильники, стоимостью около 50 000 евро. Другие штаты также находятся в прицеле этих преступников - например, в Дюссельдорфе в середине августа были украдены одиннадцать колоссальных бронзовых фигур, стоимость которых оценивается в шестизначную сумму.

Волны краж

Эти кражи происходят волнами, отметил Тобиас Пехле, управляющий директор Kuratorium Immaterielles Erbe Friedhofskultur. "Это реальность, которая длится уже несколько лет". Организованные gangs ведут эти операции, часто планируя и осуществляя их, как военную миссию. Воры нацелены только на материалы - железо, сталь, медь, бронзу, по словам Пехле. Для жертв эти инциденты могут вызвать боль и гнев. "По сути, все могилы - это гостиные для наших предков, а затем они взламываются, вандализируются и крадутся".

Низкий процент возврата

К сожалению, нет точного подсчета таких краж на кладбищах, так как эти преступления не регистрируются отдельно. Согласно статистике из управления уголовной полиции штата, количество случаев остается стабильным в течение примерно пяти лет. В 2023 году было задокументировано 402 кражи, по сравнению с 416 в предыдущем году. Процент возврата довольно низкий.

Полицейские управления в различных регионах имеют разные опыт с этими инцидентами. Например, полицейское управление Маннгейма сообщило о примерно 80 случаях в прошлом году и 47 в предыдущем году. В то время как полицейское управление Ульма задокументировало 42 кражи в прошлом году, что значительно больше, чем в предыдущем году (28), полицейское управление Оффенбурга сообщало о однозначных цифрах в последние годы. С другой стороны, полицейское управление Карлсруэ задокументировало растущую тенденцию в количестве случаев для текущего года, хотя и на более низком уровне, чем в предыдущие годы.

Частые и болезненные инциденты

Эти инциденты происходят часто, говорит Герберт Шнайдер, председатель Ассоциации администраторов кладбищ. Эти кражи причиняют страдания не только родственникам, но и кладбищу как месту собраний. "Это больно дважды". Стефан Неузер, генеральный секретарь Федеральной ассоциации немецких похоронных служб, также подчеркнул значительный эмоциональный ущерб, причиненный пострадавшим.

Улучшение безопасности кладбищ?

Улучшение безопасности кладбищ сложно, считает Шнайдер. Хотя можно закрыть ворота, заменить скульптуры дубликатами или установить сигнализацию, кладбища являются общественными местами, которые должны оставаться легко доступными для людей. Если воры используют инструменты, такие как кусачки или углошлифовальные машины, закрытые ворота оказываются относительно бесполезными. "Тогда замки просто ломаются тоже".

Бронзовая фигура Мадонны в Эмеркингене была украдена из-за воровства металла, что привело к значительным материальным потерям. Эти волны краж также привели к краже ценных предметов, таких как вазы и статуи, стоимостью considerable sum в кладбищах Хайдельберга.

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