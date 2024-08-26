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В недавно выпущенном трейлере "Супермен", сын Кристофера Рива вспоминает о последнем случае, когда он видел, как его отец ходил без помощи.

Превью предстоящего документального фильма, посвященного актеру Кристоферу Риву, игравшему Супермена, включает трогательную сцену с участием его сына.

 and  Hanna Hofmann
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Мэтью Рив общается на дебюте фильма "Супер/Человек: История Кристофера Рива" на кинофестивале...
Мэтью Рив общается на дебюте фильма "Супер/Человек: История Кристофера Рива" на кинофестивале Санденс в 2024 году.

В недавно выпущенном трейлере "Супермен", сын Кристофера Рива вспоминает о последнем случае, когда он видел, как его отец ходил без помощи.

"Супергерой: Хроники Кристофера Рива" углубляется в профессию и активизм Рива после несчастного случая на конном соревновании в 1995 году, который оставил его обессиленным. Актёр умер в 2004 году от сердечной недостаточности в возрасте 52 лет,

Его старший сын, Мэтью, кажется глубоко тронутым в промо-ролике, вспоминая дорогую память о своём отце.

"Мы прощались, он махнул мне рукой на прощание", - вспоминает Мэтью Рив в тизере. "Это был последний раз, когда я видел его стоящим".

Старший Рив был страстным и опытным наездником. Он был выброшен вперёд, когда его лошадь отказалась перепрыгнуть барьер на виргинском событии, что привело к его травме и неподвижности.

Документальный фильм показывает личные размышления Рива, а также интимные беседы с его женой Дана, которая умерла в 2006 году от рака лёгких, и близкими друзьями Сьюзан Сарандон и Гленн Клоуз.

"Супергерой: Хроники Кристофера Рива" выйдет в свет от Warner Bros. Pictures, дочерней компании CNN.

Документальный фильм был показан на кинофестивале "Сандэнс" в январе и будет показан в выбранных кинотеатрах 21 и 25 сентября.

После премьеры документального фильма "Супергерой: Хроники Кристофера Рива" на кинофестивале "Сандэнс" зрители смогут насладиться им в выбранных кинотеатрах 21 и 25 сентября. Этот мощный фильм предлагает захватывающее исследование жизни Рива, показывая не только его актёрскую карьеру, но и его страсть к развлечениям в роли Супермена. Несмотря на свою трагическую инвалидность после конной аварии, Рив продолжал развлекать и вдохновлять мир своей несокрушимой душой.

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