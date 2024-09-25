В недавнем судебном решении DAZN одержала победу в споре о правах на вещание в Бундеслиге.

Стриминговый сервис DAZN одержал победу в арбитраже после урегулирования споров с Немецкой футбольной лигой (ДФЛ). Опубликованное решение арбитражного разбирательства требует от ДФЛ проведения повторного аукциона для пакета С, который включает в себя субботние матчи в 15:30, отдельные пятничные матчи и стыковые матчи (всего 196 матчей в сезоне).

В середине апреля ДФЛ отложила аукцион немецкоязычных медиаправ на четыре сезона, начиная с 2025/26 по 2028/29, из-за разногласий с DAZN по поводу права Sky на трансляцию live-мероприятий до конца текущего сезона. Проблема заключалась в пакете С, который включает в себя субботние матчи в 15:30, отдельные пятничные матчи и стыковые матчи (всего 196 матчей в сезоне).

DAZN утверждает, что столкнулся с дискриминацией, когда его предложение не было утверждено, несмотря на то, что оно было самым финансово выгодным и убедительным. Предложение DAZN якобы составляло около 400 миллионов евро в год, что в совокупности составляет 1,6 миллиарда евро. Однако ДФЛ отклонила финансовые гарантии DAZN, в результате чего пакет был передан Sky, несмотря на более низкое предложение. В результате DAZN подал заявку на арбитраж.

Несмотря на решение арбитража в пользу DAZN, они разочарованы тем, что пропустили трансляцию футбольных матчей из-за первоначального отказа от своего предложения. Будущее просмотра футбола в Германии по-прежнему зависит от соглашений о трансляции между DAZN, Sky и ДФЛ.

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