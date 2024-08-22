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В недавнем соглашении, NWSL и ее ассоциация игроков решили устранить проект и повысить зарплаты игроков в рамках их пересмотренного коллективного договора.

Согласно свежим условиям их коллективного трудового соглашения, Национальная женская футбольная лига (НФЛ) и Ассоциация игроков НФЛ обеспечили повышенную оплату, расширенные преимущества и существенную перемену — отмену драфта.

 and  Lauren Adams
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В недавнем соглашении, NWSL и ее ассоциация игроков решили устранить проект и повысить зарплаты игроков в рамках их пересмотренного коллективного договора.

С введением нового Соглашения о коллективных переговорах (СКП), которое будет действовать до 2030 года, Национальная женская футбольная лига (НВСЛ) стала первой значительной профессиональной спортивной лигой в США, упразднившей драфт игроков.

"Драфт - это устаревший концепт, который позволяет командам принимать решения за игроков, а не самим игрокам", - заявила президент Ассоциации игроков НВСЛ (НВСЛПА) Тори Хастер.

"Теперь игроки свободны выбирать командную атмосферу, соответствующую их потребностям и расширяющую их возможности. Командам придется вносить изменения, чтобы создать условия, привлекающие игроков".

Соглашение увеличивает минимальную оплату труда игроков и не имеет лимита на зарплату отдельного игрока. Базовая зарплатная планка команды возрастет почти на 55% в течение срока действия соглашения, увеличившись с $3,3 млн в 2025 году до $5,1 млн в 2030 году.

Также соглашение продлевает оплачиваемый отпуск по беременности и детские пособия. В течение сезона лиги можно использовать чартерные рейсы до шести раз, а в особых случаях, указанных лигой, необходимы дополнительные чартерные рейсы для соблюдения критериев благополучия и безопасности игроков.

В новом СКП также рассматривается перемещение игроков, предлагая неограниченную свободу агентов и гарантируя все соглашения. Любая сделка, как внутри лиги, так и между лигами, требует согласия игрока. При выпуске СКП лига объявила, что стандартные соглашения НВСЛ с FIFA о статусе и трансфере игроков совпадают.

"Учитывая нашу цель стать лучшей лигой в мире, мы поняли, что настало время выровняться с международными стандартами и обеспечить долгосрочную трудовое согласие", - сказала комиссар НВСЛ Джессика Берман.

"Это СКП дает нам контроль над нашим бизнесом и предоставляет игрокам контроль над их карьерой. Наше новое соглашение обновляет спорт, повышает стандарты и меняет бизнес".

"От имени нашего совета управляющих я хотел бы поблагодарить наших игроков и их представителей в НВСЛПА за сотрудничество в достижении этого".

"Упразднение драфта игроков в НВСЛ - это значительный шаг вперед для футбола как для вида спорта, предоставляющий игрокам больше автономии в выборе команд".

"С новым СКП НВСЛ превращается в более дружественную для игроков лигу, гарантируя лучшую оплату труда, льготы и контроль над карьерой для футболистов".

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