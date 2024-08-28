- В недавнем событии министр внутренних дел Северного Рейн-Вестфалии представил стратегию борьбы с насилием, связанным с ножами.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) хочет бороться с насилием с ножами в регионе с помощью быстрого десятиэтапного плана. Некоторые из его предложений включают запрет на ношение оружия для неоднократных правонарушителей и создание дополнительной зоны, свободной от оружия, в Хамме. Кроме того, лишение водительских прав может стать наказанием для лиц, вовлеченных в инциденты с ножами.

По данным последних исследований, насилие с ножами в общественных местах в NRW резко возросло на 43%, достигнув 3540 случаев в прошлом году. К сожалению, это привело к 15 трагическим смертельным случаям. Ошеломляющие 94% подозреваемых были мужчинами, из которых 55% были местными жителями, а 45% - нерезидентами. Примерно 40% правонарушителей были несовершеннолетними и молодыми взрослыми.

Увеличение насилия с ножами в Северном Рейне-Вестфалии, с 43% больше случаев в прошлом году и 15 смертельных исходов, вызвало призывы к решительным действиям. В этом контексте предложение министра по борьбе с 'насилием с ножами' включает ужесточение наказаний для неоднократных правонарушителей и расширение зон, свободных от оружия.

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