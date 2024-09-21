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В НБА: финальная таблица плей-офф завершена, когда исторический регулярный сезон подходит к концу

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 4 минут
В Фу Dirigent Сентре в Финиксе, Аризона, 19 сентября, Диана Таурази отвечает аплодисментам публики,...
В Фу Dirigent Сентре в Финиксе, Аризона, 19 сентября, Диана Таурази отвечает аплодисментам публики, возвращаясь на второй половина матча против Сиэтл Сторм

В НБА: финальная таблица плей-офф завершена, когда исторический регулярный сезон подходит к концу

2024 год стал свидетелем беспрецедентного всплеска популярности, побившего предыдущие рекорды и представившего одну из самых обсуждаемых команд новичков в истории лиги - и мы даже не достигли плей-офф.

Восемь из двенадцати команд WNBA квалифицировались в плей-офф, независимо от расположения в конференции.

Регулярный сезон завершился в четверг вечером, когда все команды были в игре. Хотя некоторые команды знали свой статус в плей-офф, другие позиции оставались неопределенными в последний день, что создавало множество интриг.

Диана Таурази обращается к верным фанатам Меркури после возможной последней игры регулярного сезона

Несмотря на поражение фениксского Меркури от Сиэтлского шторма со счетом 89-70 в четверг, послематчевые события привлекли значительное внимание.

Диана Таурази, широко признанная одной из величайших баскетболисток всех времен, обратилась к фанатам Феникса на площадке после того, что, возможно, было ее последней игрой в регулярном сезоне.

Выбранная первой в 2004 году Меркури, Таурази, 42 года, провела всю свою карьеру в WNBA в составе Меркури. Бывший MVP, трехкратный чемпион WNBA, шестикратный чемпион Евролиги, шестикратный олимпийский чемпион, 11-кратный участник Матча всех звёзд и рекордсменка лиги по очкам, будущее Таурази как игрока остается предметом спекуляций.

Хотя слухи остаются неподтвержденными, Таурази произнесла эмоциональную речь перед своими преданными домашними болельщиками.

"Нет начала, но есть конец", - сказала она. "Кажется, это то же место, которое, как вы знаете, я почувствовала, что буду здесь надолго, когда приехала в 2004 году. У меня было чувство, что это дом как-то странно и загадочно.

Я хочу поблагодарить каждого тренера, каждого игрока, каждого человека, когда-либо носившего форму WNBA, потому что это командная работа, и наша лига о том, чтобы поднимать друг друга. В результате мы видим, где мы сейчас - через 28 лет после тех, кто играл раньше, лига там, где она сейчас, и мы благодарны вам и благодарны за следующее поколение.

Если это в последний раз, то почувствовалось как в первый", - добавила она.

Таурази получит, по крайней мере, еще один шанс сыграть перед домашней публикой, так как седьмой сеяный Меркури встретится со вторым сеяным Миннесотой Линкс в серии плей-офф первого раунда из трех матчей.

Рекордное количество зрителей присутствовало на последней игре регулярного сезона новичка Кэтилин Кларк

В течение всего сезона, вплоть до конца регулярного сезона, побивались рекорды посещаемости и просмотров.

За время игры Таурази набрала девять очков и сделала две результативные передачи.

20 711 фанатов собрались в Capital One Arena в Вашингтоне, округ Колумбия, когда Мистикс победили Индиану Февер со счетом 92-91, установив новый рекорд посещаемости матча WNBA.

После того, как ранее в месяце она побил рекорд по передачам за сезон, сенсационный новичок Кэтилин Кларк начала игру, ей нужно было сделать восемь трехочковых, чтобы сравняться с рекордом в 128, установленным Сабриной Ионеску в 2023 году.

Хотя Кларк не достигла отметки Ионеску в игре, она сделала два трехочковых, увеличив свой общий счет до 122 и заняв второе место после Таурази.

Возвращение Индианы в плей-офф после шестилетнего перерыва было впечатляющим возрождением franchize. Начав с 3-10, франшиза вернулась к показателю 50% и обеспечила место в плей-офф после перерыва на Олимпийские игры.

"Я просто горжусь их ростом, их стойкостью", - сказал главный тренер Индианы Кристе Сайдс после матча. "Они работали усердно, они улучшались. У нас не было времени, но они продолжали улучшаться по мере прогресса сезона.

Они заслуживают места в плей-офф".

Вашингтон вошел в игру как девятый сеяный, зная, что им нужна победа, чтобы сохранить надежды на плей-офф, но драматическое возвращение не хватило, так как Атланта Дрим взяла под контроль судьбу плей-офф.

Сика Коне́ возглавила команду с 20 очками, и еще четыре игрока Мистикс набрали двузначные очки в важной победе, но место в плей-офф не было гарантировано, так как Дрим обеспечил восьмое место.

Тина Чарльз устанавливает исторический рекорд, когда Дрим гарантирует последнее место в плей-офф

Атланта обыграла Нью-Йорк Либерти со счетом 78-67, обеспечив себе восьмое место в плей-офф, а Тина Чарльз в процессе установила новый рекорд WNBA.

Чарльз, бывший MVP и восьмикратный участник Матча всех звёзд, взяла свой третий подбор в первой четверти, став рекордсменкой по подборам в истории WNBA с 4007 подборами, обойдя в процессе Сильвию Фовлс.

Ее рекордный результат пришелся как нельзя кстати для Атланты, которая нуждалась в стимуле перед выездной игрой против Либерти. С Атлантой, занимающей восьмое место, но отстающей всего на одну игру от Мистикс, только победа гарантировала место в плей-офф.

"Мы приехали сюда с чемоданами", - сказала 35-летняя Чарльз после матча. "Мы знали, что нам нужно сделать свою работу. Для нас, честно говоря, плей-офф, возможно, начался уже неделю назад, из-за ситуации, в которой мы находились".

В последней игре дебютного сезона Кларк мчится к корзине.

Чарльз завершила игру с результатом 10 очков и 10 подборов, набрав свой 194-й карьерный дабл-дабл, что является рекордом в истории лиги. Ранее этот рекорд принадлежал Фовлс.

Встреча между Атлантой и Нью-Йорком стала предвкушением плей-офф. Дрим встретится с первым сеяным Либерти в первом раунде плей-офф.

Перед четверговой игрой Либерти уже обеспечила себе первое место. Интересно будет посмотреть, как они выступят против мотивированной команды Дрим, когда ставки высоки.

Полные пары плей-офф WNBA

Первые раунды серии - матчи до трех побед.

Гости @ Хозяева (Матч 1)

8-я команда Атланта Дрим @ 1-я команда Нью-Йорк Либерти

7-я команда Финикс Меркури @ 2-я команда Миннесота Линкс

6-я команда Индиана Февер @ 3-я команда Коннектикут Сан

5-я команда Сиэтл Шторм @ 4-я команда Лас-Вегас Эйсес

В контексте WNBA Диана Таурази выразила благодарность своим товарищам по команде и болельщикам, отметив рост лиги и свою потенциальную роль в ее истории. Ее эмоциональная речь последовала за потенциально последней игрой регулярного сезона для нее.

Недавно Кейтлин Кларк установила новый рекорд, став второй по результативности в бросках из-за трехочковой линии за один сезон в истории WNBA, превзойдя предыдущий рекорд Дианы Таурази.

Во время матча Чарльз выпускает сферу.

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