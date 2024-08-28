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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

В настоящее время вольфсбург принимает на игровой ссуде Dortmund игрока Özcan.

Място Открытия было едва доступным для Селиха Озкана, что делало его потенциальной целью для трансфера в течение нескольких недель. Позже он был временно переведен в клуб-конкурент.

 and  Elizabeth Wells
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- В настоящее время вольфсбург принимает на игровой ссуде Dortmund игрока Özcan.

Турецкий футболист Салих Озкан покидает "Боруссию Дортмунд" и присоединится к их бундеслиговым соперникам "Вольфсбург" на условиях годичной аренды без опции выкупа, согласно заявлению команды "Вольфсбург". 26-летний Озкан, чей контракт с "Боруссией" истекал в 2026 году, сказал прощальные слова своим бывшим товарищам по команде во время тренировки в среду.

Приход национального игрока Паскаля Гросса еще больше сократил игровое время Озкана. Кроме того, другие игроки "Дортмунда", такие как Эмре Джан, Марсель Сабицер и Феликс Нмеча, в настоящее время отдаются предпочтение перед Озканом. Тренер "Дортмунда" не выпустил бывшего игрока "Кёльна" в матче кубка против "Феникс Любек" (4:1) или в первом матче чемпионата против "ЭйнгеIntyre Франкфурт" (2:0). Озкан присоединился к "Дортмунду" примерно за пять миллионов евро летом 2022 года, но не смог закрепиться в основном составе.

Решение отправить Салиха Озкана в аренду было принято из-за увеличения конкуренции за игровое время в "Боруссии Дортмунд", где игрокам, таким как Паскаль Гросс, Эмре Джан, Марсель Сабицер и Феликс Нмеча, отдается предпочтение перед ним. Комиссия может needing пересмотреть политику трансферов "Дортмунда", чтобы гарантировать, что они предоставляют своим игрокам достаточные возможности.

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