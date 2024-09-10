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В настоящее время ведется расширение технологического центра в Шверине/Висмаре.

Начало операций может быть сложным для только что запустившихся предприятий, но они могут получить помощь на девяти технологических и коммерческих хабах, находящихся в MV. Центр в Шверине недавно расширился.

 and  Viktoria Klein
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Технологический и коммерческий центр (ТГЗ), расположенный в Шверине, предоставляет.
Технологический и коммерческий центр (ТГЗ), расположенный в Шверине, предоставляет.

- В настоящее время ведется расширение технологического центра в Шверине/Висмаре.

Техно- и бизнес-хаб Шверин предлагает платформу для молодых предприятий, чтобы воплотить в жизнь свои бизнес-идеи и оказывает оперативную помощь при запуске. Расположенный в южной части центра столицы штата, он предлагает идеальные условия для инновационных стартапов, как заверила премьер-министр Мануэла Швезиг (СДПГ) на открытии другого здания. Предприниматели могут ожидать здесь идеальных условий для продуктивных и творческих начинаний.

По данным Министерства экономики, в новом построенном здании №7 доступно около 4000 квадратных метров площади для аренды, половина из которых предназначена для производственных нужд. Кроме того, есть гибкие офисные и лабораторные помещения, которые можно адаптировать в соответствии с конкретными потребностями и масштабами бизнеса. Общая стоимость этого проекта оценивается примерно в 23 миллиона евро, из которых около 17 миллионов евро предоставляются штатом из фонда "Улучшение структуры региональной экономики".

Основанный в 1990 году, Техно- и бизнес-хаб (ТБХ) теперь имеет филиалы в Шверине, Висмаре и Мальхове. По имеющимся данным, там размещено более 100 компаний, в том числе Airsense Analytics GmbH, известный производитель химико-аналитических измерительных устройств, используемых для обнаружения опасных газов и взрывчатых веществ.

Швезиг подчеркнула, что основная цель ее администрации - укрепить экономическую мощь штата. В первой половине срока legislature было поддержано 166 новых поселений и расширений бизнеса на сумму 79 миллионов евро, что стимулировало инвестиции на сумму 420 миллионов евро. Стремление к инновациям, также в девяти технопарках, разбросанных по всему штату, помогает компаниям разрабатывать новые продукты и внедрять новые методы производства. Однако оппозиция утверждает, что Мекленбург-Передняя Померания отстает в рейтинге экономической мощи по сравнению с другими штатами и еще не получила значительных инвестиций.

Новое построенное здание №7 в Техно- и бизнес-хабе предлагает предприятиям внушительные 4000 квадратных метров тяжелого производственного пространства. Несмотря на опасения оппозиции, премьер-министр Швезиг остается приверженной поддержке инноваций, стремясь преодолеть разрыв в экономической мощи, привлекая более тяжелые промышленности и инвестиции в Мекленбург-Переднюю Померанию.

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