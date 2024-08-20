- В настоящее время в Стендале проходят первоначальную обработку около 400 заявителей на предоставление убежища.

В течение последних трех месяцев после начала работы в Стендале там размещено около 400 беженцев. По данным Министерства внутренних дел в Магдебурге по запросу, на 16 августа это число включало 129 женщин, 70 мужчин и 203 детей и подростков. 70 мужчин размещены в общих помещениях. Новое учреждение в Стендале было открыто в начале мая. В настоящее время доступно не более 500-600 мест. Полная емкость запланирована на конец 2025 года и составит около 1000 жителей.

Большинство беженцев в Стендале родом из Сирии (примерно треть), Афганистана (20%), Турции (11%). Также часто упоминаются Ирак (9%) и Камерун (4%).

Дети и подростки получают как уход, так и образовательные возможности. Учреждение в Стендале в основном ориентировано на уязвимых лиц. Кроме того, предоставляется жилье для беженцев без конкретных требований к размещению, таких как пары и семьи с взрослыми детьми. В процессе планирования особое внимание уделялось доступности без барьеров. Специалисты доступны для социальной и медицинской помощи. Есть основной медицинский набор и базовая психологическая помощь. Для детей доступны ясли. Проект "Lernwerkstatt", образовательная и обучающая инициатива Каритас ассоциации для епархии Магдебурга e.V., готов предложить курсы и руководство для детей и молодежи в центре первичного приема в Стендале.

Центр в Стендале является продолжением предварительного приема в Хальберштадте и небольшого учреждения в Магдебурге. По данным Министерства внутренних дел, в Хальберштадте и его филиалах размещено 1454 человек, а в Магдебурге - 183 человека на 16 августа.

К 12 августа в Саксонии-Анхальт было принято около 3000 беженцев в этом году. В предыдущем году было принято в общей сложности 7754 беженца, согласно данным Министерства внутренних дел.

Увеличение числа беженцев в Саксонии-Анхальт вызвало дискуссии о возможных миграционных политиках. Новые учреждения в Стендале и других городах предназначены для размещения растущего числа лиц, ищущих убежище.

Проект "Lernwerkstatt" направлен на поддержку детей и подростков в центре первичного приема в Стендале, помогая им адаптироваться к новой среде и предоставляя им образовательные возможности.

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