Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМиграция

В настоящее время в Стендале проходят первоначальную обработку около 400 заявителей на предоставление убежища.

В недавнем Центре первичного приема, расположенном в Штендале, размещают заявления на убежище с уникальными уязвимостями. Какова ситуация примерно через три месяца после его открытия?

 and  James Williams
Время чтения 2 минут
Конкретные Individuals, включая многочисленных детей, размещены в Штеттине
Конкретные Individuals, включая многочисленных детей, размещены в Штеттине

- В настоящее время в Стендале проходят первоначальную обработку около 400 заявителей на предоставление убежища.

В течение последних трех месяцев после начала работы в Стендале там размещено около 400 беженцев. По данным Министерства внутренних дел в Магдебурге по запросу, на 16 августа это число включало 129 женщин, 70 мужчин и 203 детей и подростков. 70 мужчин размещены в общих помещениях. Новое учреждение в Стендале было открыто в начале мая. В настоящее время доступно не более 500-600 мест. Полная емкость запланирована на конец 2025 года и составит около 1000 жителей.

Большинство беженцев в Стендале родом из Сирии (примерно треть), Афганистана (20%), Турции (11%). Также часто упоминаются Ирак (9%) и Камерун (4%).

Дети и подростки получают как уход, так и образовательные возможности. Учреждение в Стендале в основном ориентировано на уязвимых лиц. Кроме того, предоставляется жилье для беженцев без конкретных требований к размещению, таких как пары и семьи с взрослыми детьми. В процессе планирования особое внимание уделялось доступности без барьеров. Специалисты доступны для социальной и медицинской помощи. Есть основной медицинский набор и базовая психологическая помощь. Для детей доступны ясли. Проект "Lernwerkstatt", образовательная и обучающая инициатива Каритас ассоциации для епархии Магдебурга e.V., готов предложить курсы и руководство для детей и молодежи в центре первичного приема в Стендале.

Центр в Стендале является продолжением предварительного приема в Хальберштадте и небольшого учреждения в Магдебурге. По данным Министерства внутренних дел, в Хальберштадте и его филиалах размещено 1454 человек, а в Магдебурге - 183 человека на 16 августа.

К 12 августа в Саксонии-Анхальт было принято около 3000 беженцев в этом году. В предыдущем году было принято в общей сложности 7754 беженца, согласно данным Министерства внутренних дел.

Увеличение числа беженцев в Саксонии-Анхальт вызвало дискуссии о возможных миграционных политиках. Новые учреждения в Стендале и других городах предназначены для размещения растущего числа лиц, ищущих убежище.

Проект "Lernwerkstatt" направлен на поддержку детей и подростков в центре первичного приема в Стендале, помогая им адаптироваться к новой среде и предоставляя им образовательные возможности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В четверг ожидается в основном ясная погода с minimaльного количеством осадков.
Федеральные земли Германии

Ожидается смесь солнечного света и умеренного похолодания в Северном Рейн-Вестфалии (NRW)

Во вторую половину недели, исходя из прогноза немецких синоптиков, стоит ожидать незначительного снижения температуры. высокая температура сохранится до выходных.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Сегодня в Берлине и Бранденбурге, по прогнозу немецкой метеорологической службы (DWD), ожидается...
Федеральные земли Германии

В Берлине и Бранденбурге царит приятный летний климат.

Ощущается сдвиг летней погоды, Берлин и Бранденбург наслаждаются солнечными днями без дождя в настоящее время. Тем не менее, эта приятная погода transformación в另一方面 вскоре.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Власти ведут розыск двух подозреваемых в Сонтре.
Федеральные земли Германии

В Сонтре на человека напали и ограбили с помощью перцового спрея.

Двое предполагаемых злоумышленников якобы подозреваются в нападении на одного человека и последующем оставлении места происшествия. Были ли кто-либо, кто стал свидетелем подозреваемых?

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Победа в "Вердере": желаемое место в лиге для дебютанта
Федеральные земли Германии

Победа в "Вердере": желаемое место в лиге для дебютанта

На начальном этапе Кубка Германии молодой талант Кевин Топп обеспечивает победу Бремена. Его хет-трик против Котбуса служит прелюдией к потенциальным успехам. Уверенный в себе 20-летний Топп замечает: «Время работает на меня».

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

В четверг ожидается в основном ясная погода с minimaльного количеством осадков.
Федеральные земли Германии

Ожидается смесь солнечного света и умеренного похолодания в Северном Рейн-Вестфалии (NRW)

Во вторую половину недели, исходя из прогноза немецких синоптиков, стоит ожидать незначительного снижения температуры. высокая температура сохранится до выходных.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Правительство на уровне федерации выделяет financiальную помощь в размере пяти миллиардов евро,...
Экономика

Производственный завод TSMC в Дрездене вызывает интенсивный рост занятости?

Производственный завод TSMC в Дрездене вызывает интенсивный рост занятости? В Дрездене, Саксония, сегодня состоялась церемония закладки первого камня в фундамент фабрики по производству полупроводников, принадлежащей ведущему производителю Тайваня TSMC. Предполагается, что на этом событии присутствуют такие значимые фигуры, как канцлер Германии Олаф Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
"Замечательная фигура независимой киноиндустрии" получила шесть номинаций на "Оскар".
Общество

"Замечательная фигура независимой киноиндустрии" получила шесть номинаций на "Оскар".

Эми Адамс признаёт, что концепция воспринимаемой perfection — сама иллюзия. 20 августа она отмечает значительное достижение.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Сегодня в Берлине и Бранденбурге, по прогнозу немецкой метеорологической службы (DWD), ожидается...
Федеральные земли Германии

В Берлине и Бранденбурге царит приятный летний климат.

Ощущается сдвиг летней погоды, Берлин и Бранденбург наслаждаются солнечными днями без дождя в настоящее время. Тем не менее, эта приятная погода transformación в另一方面 вскоре.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно