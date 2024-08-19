- В настоящее время в качестве пилотной инициативы ведется развертывание высокоскоростного интернета.

Компания BBV Германия откладывает достижение полноценного высокоскоростного интернета через оптоволоконные сети в районе Neckar-Odenwald на два года, перенося цель на 2024 год вместо запланированного ранее 2022 года. Об этом район подтвердил по запросу. Компания пересмотрела свой график и планирует завершить проект к концу 2026 года, стремясь сохранить статус пионера на национальном уровне. Стоит отметить, что финансирование проекта будет полностью частным, без использования налоговых или субсидиарных средств. Это представляет собой вызов в сельских районах, где расстояния велики, а затраты на расширение высоки.

Согласно Бродбенд Аталас Федерального министерства транспорта, всего 10,48% домохозяйств в районе Neckar-Odenwald имеют доступ к современному оптоволоконному кабелю хотя бы до здания. Это ставит сельский район позади скромных показателей для Baden-Württemberg (18,87%) и Германии (32,08%) в целом. Цель федерального правительства - обеспечить всю страну современной инфраструктурой оптоволокна к 2030 году. На открытии проекта в 2021 году районный администратор Ахим Брёттель (ХДС) заявил: "Район Neckar-Odenwald станет первым районом в Германии, который получит оптоволокно во всех 27 общинах без единого пенни налоговых или субсидиарных средств."

В настоящее время домохозяйства получают скорость загрузки 100 мегабит в секунду по всему району через медные кабели. BBV Германия обещает скорость загрузки до 1000 мегабит в секунду с оптоволоконным подключением.

По состоянию на октябрь 2023 года район Neckar-Odenwald заявляет, что завершил 50% строительных работ по расширению оптоволоконной сети. Однако темпы проекта замедлились в последние месяцы из-за растущих затрат и вялой строительной индустрии.

Компания BBV Германия приоритетно активирует существующие оптоволоконные интернет-соединения, как указано в пресс-релизе. Кроме того, компания стремится использовать возможности совместной укладки трубопроводов и кабелей, например, во время ремонтных работ на улицах. В районе необходимо проложить более 1300 километров подземных маршрутов, охватывающих более 43 000 зданий.

Компания ожидает инвестировать около 135 миллионов евро - примерно на 15 миллионов евро больше, чем планировалось в 2021 году. Изначально BBV Германия намеревалась заключить 13 500 контрактов с частными домохозяйствами в районе Neckar-Odenwald для реализации проекта. К началу проекта в июне 2021 года около 24 000 домохозяйств и предприятий подписали контракты, согласно району. Компания не раскрывает текущее количество контрактов, ссылаясь на конкуренцию.

Ожидается, что другие поставщики также получат доступ к сетям. BBV Германия извлекает выгоду из проекта не только через доходы от заключенных контрактов, но и через использование своих собственных сетей другими поставщиками. BBV Германия не имеет подобного проекта в других районах. В прилегающем районе Main-Tauber компания активна, но существенно отстает в расширении.

В течение многих лет телефонные кабели использовались для подключения к интернету в Германии. Телевизионные кабели также играли значительную роль в использовании интернета. В отношении оптоволокна Германия отставала, и значительные инвестиции были сделаны только в последние годы.

Федеральное министерство транспорта установило цель для Германии иметь полноценную инфраструктуру оптоволокна по всей стране к 2030 году. Несмотря на задержку BBV Германия в достижении высокоскоростного интернета через оптоволоконные сети в районе Neckar-Odenwald, они продолжают работать над этим, теперь стремясь завершить проект к 2026 году. [Федеральное министерство транспорта]

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