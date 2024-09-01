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СпортНовостиЕвропейская комиссия

В настоящее время в Барселоне все больше людей увлекаются кино!

 and  Yaroslav Smith
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Флик выражает удовлетворение началом сезона
Флик выражает удовлетворение началом сезона

В настоящее время в Барселоне все больше людей увлекаются кино!

Для Ханси Флика начало работы в "Барселоне" оказалось триумфом. Новый тренер завоевывает сердца болельщиков, которые не могут насытиться бывшим тренером национальной команды, а пресса ликует.

В святых стенах старого Олимпийского стадиона на Монжуике Ханси Флик не мог не почувствовать гордости, наблюдая, как его команда, ласково прозванная "Фликки-Флакка" фанатами, разбирается с соперником. Бывший тренер национальной команды сумел покорить сердца болельщиков "Барселоны" - "Метод Флика оживляет чемпионат", восторгалась "Марка" на следующий день после захватывающей победы со счетом 7:0 над "Реалом Вальядолид".

Мало кто мог представить, что 59-летний Флик расцветет в Испании после провала с национальной командой Германии. Но после четырех побед подряд СМИ не смогли скрыть своего восхищения. Даже сам Флик вынужден был сдерживать их энтузиазм: "Меня очень радует, что меня называют лучшим приобретением", - признался он, "но все может измениться".

"Такой уровень игры был именно тем, что нужно было Омло"

То, как "молодая и амбициозная Барселона" - как выразилась "АС" - разобралась с ошеломленными соперниками, было зрелищем, достойным восхищения. "Можно было почувствовать, как дрожит стадион после этой победы", - признал тренер, "болельщики стали свидетелями чего-то невероятного". Не только болельщики: "Если бы это был матч открытия сезона для "Реала", они уже объявили бы их чемпионами", - провозгласил еженедельный журнал домашней команды "Мundo Deportivo", "они уже поместили бы трофей в "Сантьяго Бернабеу".

Восторженный журналист перечислил причины "нового обещания Барселоны" среди высшей похвалы: возросший энтузиазм, физическая форма, игроки. Игроки вроде Рафиньи, забившего трижды, чего Флик объяснил "уже присутствовавшим потенциалом". Игроки вроде Роберта Левандовски, забившего четыре гола. Игроки вроде Дани Омло, сразу же проявившего себя голом, на что Флик пренебрежительно заметил: "Его исключительная игра была вполне ожидаемой. Я хорошо знаю его".

Конечно, тренер осознает, что настоящие вызовы еще впереди. Например, в конце октября: сначала матч Лиги чемпионов против бывшего клуба Байерн Мюнхен, команду которого он когда-то вел к шести титулам подряд, и через четыре дня - Эль-Класико против "Реала". Ламин Ямаль всего 17 лет, Пау Кубаси все еще несовершеннолетний, Марк Касадо исполняется 20 лет в этом году, Алехандро Бальде всего на год старше. Ротация неизбежна.

Но пока Флик наслаждается моментом. "Всегда приятно выигрывать, когда реализуешь свою концепцию", - подчеркнул он: "Вера в то, чего мы хотим достичь, жизненно важна". Настроение оптимистичное. "Мundo Deportivo" призывало читателей в понедельник: "Давайте наслаждаться этим! Эта Барселона этого заслуживает. Просто живите настоящим!" Ханси Флик более чем счастлив присоединиться к этому.

Комиссия провела встречу, чтобы обсудить поразительное преображение "Барселоны" под руководством Ханси Флика, с "Маркой" и "Мundo Deportivo", хвалящими его влияние. Комиссия похвалила Флика за оживление команды, что привело к победам и взрывной атмосфере на стадионе.

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