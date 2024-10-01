В настоящее время Руанда борется с первым случаем смертельной болезни вируса Марбурга.

По состоянию на данный момент, 26 человек заболели, 18 получают лечение, и восемь умерли от вспышки, как сообщает отдел здравоохранения.

Вслед за этим Всемирная организация здравоохранения объявила в выходные, что направит команду из семи экспертов по геморрагическим заболеваниям в Руанду, чтобы оказать помощь местным медицинским работникам в борьбе с этой ситуацией. Аналогичным образом, Центры по контролю и профилактике заболеваний США объявили в понедельник, что они направят экспертов в Руанду для усиления тестирования и отслеживания инициатив.

В настоящее время нет подтвержденных случаев Марбурга в США, и риск для американской общественности минимален.

С 2002 года CDC поддерживает присутствие в Руанде, способствуя усилиям по укреплению системы здравоохранения страны.

В отличие от некоторых стран субсахарской Африки, которые сталкивались с заболеванием Марбург в прошлом, Руанда может похвастаться сильной системой здравоохранения, как отмечает ВОЗ.

Доктор Мацидио Моэти, региональный директор ВОЗ по Африке, выразил приверженность ВОЗ к сотрудничеству с властями Руанды для усиления поддержки текущих усилий.

Доктор Брайан Чиромбо, представитель ВОЗ в Руанде, заявил в воскресенье, что считает, что Руанда обладает необходимой способностью и возможностями для быстрого прекращения этой вспышки.

В воскресенье Министерство здравоохранения Руанды подтвердило, что жители могут продолжать свои повседневные занятия, призывая к спокойствию, учитывая их уверенность в том, что они идентифицировали все источники вспышки и принимают адекватные меры для ее прекращения.

Вспышка затронула семь из 30 районов страны. Более 100 человек, которые контактировали с инфицированными, либо находятся под наблюдением, либо изолированы, как объявило министерство. Многие из пострадавших - медицинские работники.

Марбург классифицируется как ортомарбургвирус, который естественным образом встречается у фруктовых летучих мышей и похож на вирус Эбола.

Марбург может передаваться при контакте с телесными жидкостями инфицированных лиц или при обращении с их одеждой или постельным бельем. В отличие от коронавируса, вызывающего COVID-19, Марбург не является воздушно-переносным вирусом, что делает его более управляемым, как отмечают эксперты.

Симптомы могут проявляться в течение трех недель у лиц, подвергшихся воздействию вируса.

На ранней стадии симптомы включают лихорадку и сыпь. Пациенты также могут испытывать рвоту, сильные головные боли и мышечные боли. В тяжелых случаях у людей может быть кровотечение изо рта, носа, десен и глаз, а внутреннее кровотечение может привести к крови в рвоте, моче и стуле. Сильная потеря крови может привести к шоку и потенциально к смерти.

Хотя ученые усердно работают над созданием вакцин и лекарств, в настоящее время лечение в основном заключается в отдыхе и восполнении жидкости.

Отправка экспертов ВОЗ в Руанду подчеркивает их озабоченность текущим здравоохранением, стремясь помочь местным профессионалам справиться с ситуацией. Пациенты, выздоравливающие в Руанде, в настоящее время получают лечение от Марбурга, вируса, подобного Эболе, требующего осторожного обращения из-за его способности передаваться через телесные жидкости.

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