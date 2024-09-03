Обвинения в обманных практиках билетов Оазис - В настоящее время премьер-министр меняет курс.

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер (62) прокомментировал продолжающуюся полемику вокруг продажи билетов на comeback-тур Oasis. Стратегия "динамического ценообразования", вызвавшая общественный резонанс, побудила Стармера выступать за цены на билеты, "доступные для людей". Он также выразил намерение "взять ситуацию под контроль" и предложил потенциальные законодательные поправки для защиты фанатов от негативного воздействия.

Продажа билетов на летний тур, начавшийся в субботу утром, была встречена массовым спросом. Однако цены на выступления Лиама (51) и Ноэла Галлахера (57) вместе со своими товарищами по группе резко возросли из-за высокого спроса, что привело к тому, что многие фанаты оказались в затруднительном положении. Призывы запретить эту практику "динамического ценообразования" на концертах стали более громкими.

Кир Стармер: "Более широкий вопрос"

Как сообщает "The Sun", Стармер заявил, что существует "различные шаги, которые мы можем и должны предпринять", чтобы разрешить ситуацию, которую он считает "не только проблемой Oasis". Он объяснил: "Это проблема, которая возникает, когда люди спешат в Интернет, чтобы купить билеты, как только они становятся доступными, только для того, чтобы обнаружить, что все билеты проданы в течение секунд или минут, в результате чего цены резко возрастают, делая их недоступными для многих людей".

Если не принять мер сейчас, "целые семьи больше не смогут присутствовать" или "будут вынуждены потратить целое состояние на билеты".

Министр культуры Лиза Надди: "Поставить фанатов на первое место в музыке"

Министр культуры Лиза Надди (45) также объявила, что правительство проведет обзор "политики динамического ценообразования и технологии очередей", которые способствуют таким практикам, после того как она заметила завышенные цены на билеты Oasis. "Это правительство impegnato a priorizzare i fan nella musica", - сказала Надди.

Стандартные цены на билеты на тур на сайте Ticketmaster в субботу существенно возросли, увеличившись с примерно £150 до £350 - примерно €180 до €420.

Среди тех, кто пострадал от внезапного повышения цен, была председатель Палаты общин и член парламента от Манчестер-Центра Люси Пауэлл (49), которой пришлось заплатить вдвое больше объявленной цены за билет.

Группа и Ticketmaster подтвердили в 7 часов вечера в субботу, что все билеты проданы.

Другие политические фигуры назвали ценообразование "скандальным" и призвали к "поворотному пункту" и официальному расследованию использования "динамического ценообразования". Культурный спикер Либеральных демократов Джейми Стоун (70) сказал: "Дело об Oasis должно послужить поворотным пунктом, которое приведет к официальному расследованию, проведенному регулятором или парламентским комитетом".

Турне-реюнион

27 августа британская музыкальная группа положила конец слухам о воссоединении с публикацией и словами "Это происходит, это реально". Они объявили о туре "OASIS LIVE '25", который начнется 4 июля на стадионе Принсипальстид в Кардиффе.

Группа была образована в 1991 году и распалась в 2009 году из-за продолжающихся разногласий между братьями Лиамом и Ноэлом Галлахерами. С тех пор ходили слухи о воссоединении Oasis.

В свете скандала с билетами Oasis сэр Кир Стармер, министр образования, предложил, чтобы правительство приняло меры для разрешения этой проблемы, которую он считает не только проблемой Oasis, но и более широким вопросом, затрагивающим фанатов в целом. В то же время министр культуры Лиза Надди объявила, что правительство проведет обзор политики динамического ценообразования и технологии очередей, используемых при продаже билетов на концерты.

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