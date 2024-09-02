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В настоящее время Южная Корея проводит расследование в Telegram.

 and  Yaroslav Smith
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В настоящее время Южная Корея проводит расследование в Telegram.

Южнокорейские чиновники давят на цифровые платформы, чтобы ограничить распространение явно выраженного контента, но Telegram, похоже, не спешит сотрудничать. Согласно сообщениям, Сеул проводит расследования в отношении возможной роли Telegram в упрощении онлайн-сексуальных правонарушений.

После ареста CEO Павла Дурова во Франции Telegram вновь оказался в центре внимания. Как сообщает агентство новостей Юнап, глава южнокорейского следственного агентства начал расследование, чтобы выяснить, способствовал ли Telegram подобным проступкам.

Онлайн-отдел следственного агентства отказался сделать заявление, в то время как Telegram хранил молчание по этому поводу. Расследования связаны с распространением "глубоких подделок", где с помощью ИИ создаются порнографические изображения известных женщин, которые затем размещаются в Интернете. Эта проблема была поднята неоднократно, и "Секьюрити Хирро" сообщает, что почти 50% глобальных жертв явно выраженных "глубоких подделок" в 2023 году были южнокорейскими развлекательными деятелями.

По данным южнокорейской полиции, в 2024 году было зарегистрировано 297 случаев такой преступной деятельности, что значительно больше, чем 149 случаев, зарегистрированных в 2021 году. Кроме того, было подано более 6300 заявок на удаление этих "глубоких подделок". Стоит отметить, что tanto жертвы, как и виновники, в основном несовершеннолетние. Чтобы бороться с этой проблемой, администрация Сеула планирует ужесточить законы и, в конечном итоге, сделать владение и просмотр таких "глубоких подделок" незаконными.

Telegram противится давлению в борьбе с преступлениями

Южнокорейские власти просят платформы ограничить распространение такого контента и удалить связанные изображения. Будет создана новая комиссия для усиления диалога с операторами социальных сетей. Кроме того, надзорный орган СМИ обратился к своим французским коллегам с просьбой о регулярном сотрудничестве в деле Telegram.

Telegram широко известен как основная платформа для распространения такого контента и проявляет сопротивление в борьбе с преступной деятельностью. Франция начала официальное расследование против Дурова из-за отказа Telegram предоставить данные пользователей правоохранительным органам. В результате Дурова пришлось внести значительный залог, и он сейчас не может покидать Францию.

Несмотря на глобальное давление на распространение явно выраженного контента в социальных сетях, Telegram по-прежнему остается проблемой. Нежелание Telegram сотрудничать с южнокорейскими официальными лицами в расследовании возможной роли Telegram в упрощении онлайн-сексуальных правонарушений вызывает обеспокоенность.

Кроме того, комиссия, стремящаяся усилить диалог с операторами социальных сетей, сталкивается с трудностями в убеждении Telegram ограничить распространение такого контента на своей платформе.

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