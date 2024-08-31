- В настоящее время итальянский "Серебряный мяч" правит соревнованиями Challenge Series.

Итальянские претенденты на Кубок Америки вырвались вперед в серии вызовов после трех дней соревнований. В качестве единственной непобежденной команды из пяти претендентов на титул Новой Зеландии экипаж Luna Rossa Prada Pirelli одержал победу в субботних встречах против основных конкурентов NYYC American Magic и Ineos Britannia. Британская и американская команды сейчас занимают второе и третье места, каждая из них одержала две победы.

С результатом в три очка итальянская команда, возглавляемая Патрицио Бертелли, продолжит борьбу в своем седьмом походе за Кубок Америки в воскресенье. В соответствии со своим историческим названием "Луна Росса" (красная луна), эта итальянская AC75 яхта получила репутацию "Серебряной пули" благодаря своему блестящему серебристому окрасу и впечатляющим ранним выступлениям. Помимо своей быстрой яхты, итальянский экипаж продемонстрировал прочные навыки парусного спорта и отсутствие видимых слабостей в легком ветре.

До сих пор команда Orient Express Racing из Франции одержала одну победу. К сожалению, швейцарская команда Alinghi Red Bull Racing остается без побед, заняв последнее место в предварительном раунде Кубка Луи Виттона, где каждая команда соревнуется друг с другом дважды. Первый претендент выбывает из борьбы за четыре места в полуфинале Кубка Луи Виттона 8 сентября. Результаты новозеландской яхты "Тайхоро", вернувшейся после инцидента с краном, не будут учитываться в общем рейтинге претендентов.

Испания еще не присоединилась к соревнованиям, так как в серии вызовов участвуют только итальянская, французская, британская, американская и швейцарская команды. Несмотря на отсутствие Испании, оставшиеся команды должны сохранять концентрацию и стратегию парусного спорта, чтобы гарантировать себе место в полуфинале Кубка Луи Виттона.

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