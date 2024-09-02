- В настоящее время ее взгляд на первую страницу "Плейбоя" изменился.

В подробном посте в Instagram Дрю Бэрримор (49) открыто обсудила с подписчиками в социальных сетях цифровые достижения, смартфоны и их влияние на своих детей. Сравнивая с собственным детством и юностью, она рассказала о некоторых "нестандартных" опытах в зрелом окружении.

"Я была свидетелем множества разнузданных вечеринок и даже в моем собственном доме, которые оставляли меня глубоко смущенной", - призналась Бэрримор, дочь театральной семьи, прославившаяся ролью в фильме Спилберга "Инопланетянин". "Дети не должны подвергаться такому контенту". Сама она не была чужда этому распутному образу жизни. "Я воспринимала это как художественное выражение и все еще не осуждаю его", - добавила она. Размышляя о своей обложке Playboy 1995 года, она сказала: "В то время я думала, что мое безобидное художественное выражение на страницах Playboy в моем раннем двадцатилетии было публикацией, которая останется непоправимой из-за своей бумажной природы. Я даже не знала, что интернет существует. Я была незнакома со многими вещами".

Избегание смартфонов для своих детей

Ее нестандартное воспитание также включало в себя уход из дома в 14 лет, что дало ей чувство независимости. "Некому было меня направлять", - объявила Бэрримор. "Моя собственная мать подвергалась критике за то, что позволила мне уйти. Теперь, как мать, у меня огромное сочувствие к ней".

Ее размышления продолжались: "Как ребенок, я хотела, чтобы кто-то запретил мне делать определенные вещи, и поэтому я хотела rebelli. У меня не было границ, и в конце концов, 'нет' стало для меня вызовом. Сегодняшние дети не должны подвергаться столькому, как они сейчас". Ее цель как родителя - защитить своих двух дочерей, Олив (12) и Фрэнки (10), "так же, как я хотела бы быть защищенной и огражденной, когда я была в их возрасте". Она никогда не думала, что дети окажутся в подобном положении, с таким легким доступом к продвинутым технологиям и социальным сетям. Вот почему она еще не готова давать своим дочерям смартфоны.

К удивлению, дети Бэрримор, которые знакомы с интернетом без необходимости в смартфоне, знают о ее развороте Playboy. Она раскрыла это в своем шоу, как сообщает USA Today в феврале прошлого года. Олив использовала обложку Playboy своей матери в качестве аргумента в споре о топе. "Моя дочь хочет носить топ. Я возражаю, и она возражает: 'Ты была на обложке Playboy'", - рассказала Бэрримор Кристине Агилере (43) во время интервью.

"Эта незнакомая территория цифровой экспозиции - то, от чего я хочу защитить своих детей, учитывая свой собственный опыт как подростка и молодого взрослого", - упомянула Бэрримор. "Я считаю, что 'другие' типы развлечений, в том числе определенный контент в Интернете, должны быть либо избегаемы, либо тщательно управляемы детьми, так же, как я хотела бы быть защищенной от таких влияний, когда была моложе".

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