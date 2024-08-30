- В настоящее время Ибрагим Маза принадлежит "Херте".

Местная звезда Ибрагим Маза продлил контракт с клубом Бундеслиги "Герта БСК". "Извините перед фанатами "Герты", у меня есть плохие новости для вас", - сказал 18-летний форвард в видео, размещенном клубом из Берлина в определенный день, сначала с намеком на драму, а затем рассмеявшись и добавив: "Но вам придется терпеть меня еще немного дольше".

Маза, присоединившийся к "Герте" из "Рейникендорфер Фюхсе" в 2016 году, теперь подписал контракт до 2027 года. Немецкое спортивное издание "Киккер" ранее сообщало об этом. Ранее Маза был связан с клубом до 2026 года.

"Своим уникальным стилем игры, храбростью, страстью и настойчивостью берлинского уличного футболиста, он может создавать на поле невероятные моменты", - сказал спортивный директор Бенджамин Вебер в заявлении "Герты". "Поэтому мы очень рады продолжить это путешествие вместе".

Важный знак после нескольких уходов

В настоящее время Маза считается самым многообещающим игроком, выходящим из академии "Герты". Он дебютировал в Бундеслиге против "Баварии" в апреле 2023 года и забил свой первый гол против "Вольфсбурга" в следующем месяце. В этом сезоне 18-летний игрок стал лучшим в основной команде, вызвав интерес других клубов. Это продление контракта считается важным сигналом о намерениях "Герты" продвигать таланты своей академии после ухода Харриса Табаковича и Марка Оливера Кемпфа. Также этим летом остается вингер Фабиан Ризе.

В контракт Мазы добавлено: он останется в "Герте БСК" до 2027 года. Это продление контракта считается важным признаком намерений "Герты" продвигать таланты своей академии после нескольких заметных уходов.

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